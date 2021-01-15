十大建商 寶佳蟬聯推案王

2020年全台十大建商出爐，據591新建案統計，2020年全台推案爆出1.67兆元大量。寶佳機構以1,343億元蟬聯推案王，南港輪胎以「世界明珠」一案800億元案量居第二名。此外，因房市熱絡、建商推案量大增，年推案200億元成為躋身十大建商的門檻。

觀察2020年全台十大建商名單，寶佳機構連續多年蟬聯全台推案王並遙遙領先，連同遠雄、興富發、麗寶和豐邑等共五家建商連續兩年進入十大。其餘排名則呈現大洗牌，排行榜中換了五家新面孔，與2019年相較，2020年有更多跨區或全國性推案的建商入榜，反應建商集團化、多角化經營，以及房市熱門版塊往平價區段位移，也帶動開發商規模擴大。

排行第一的寶佳機構2020年推案量再成長，以1,343億元、年增近一成，在全台地區遍地開花，主力更鎖定重點重劃區、搶攻首購市場，如龜山A7重劃區就推「鴻築捷市達」總銷近百億，竹北高鐵特區的「竹科匯」、「合新璞遇」也有各有43億元總銷。

第二名的南港輪胎子公司南榮開發的舊廠開發案「世界明珠」，總銷達800億元，是史上最大規模單一開發案，第三名的茂德機構在土城暫緩重劃區推出的「金城舞」系列推案，以及板橋江翠北側、三重二重疏洪道、仁義重劃區推案，合計有395億元推案量。

鎖定捷運周邊的大型推案的遠雄集團、火力集中在中南部且相對低價區的「購地王」興富發集團、在桃園藝文特區及台中推出大案的麗寶機構，以及「台中起家、新竹發光」的豐邑機構，均有超過300億元的推案量，分居四至七名。

至於老牌代銷甲山林轉投資的愛山林建設、全台大量推案的達麗建設、以桃園中路小檜溪為推案大本營的昭揚建設，以及新店在地建商合環建設，各有超過200億元的推案量。

全國都市地價指數 穩定上升

內政部15日發布第55期（2020年4月1日至9月30日）都市地價指數，全國總指數為101.95，較上期上升1.04％，較2019年同期上升1.21％，指數則創下歷史新高。其中，以台北市上升1.54％幅度最大。

內政部認為，整體都市地價仍屬穩定微幅上升狀態。全國除連江縣外，其餘各縣市都市地價指數都有所上升，除台北市，嘉義市上升1.35％、新北市上升1.30％及台南市上升1.09％較大。

報告分析，台北市因上期指數受新冠疫情影響下跌，而本期地價指數隨疫情趨緩、不動產交易市場回穩，上升幅度較大。在行政區中以南港上升1.86％最明顯，其指數為104.33，是北市行政區中最高，主因南港區交通便捷，並受東區門戶計畫及產業聚集效益所影響。

另新北市有捷運建設帶動，三峽區、樹林區的地價指數上漲幅度較大。台南市則受惠科學園區投資效應，永康區、善化區及新市區地價指數上升幅度較大。

使用別方面，住宅區地價指數為101.90，上升1.12％的幅度較大。工業區地價指數為102.26，上升0.96％次之；商業區地價指數101.99，上升0.85％。

內政部表示，都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，每年1月15日及7月15日定期發布。