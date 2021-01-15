缺工白熱化！台中市區房價1字頭回不去了

2020年房市大好，全台推案量破1.6兆元、較2019年增加一成，加上台商回流投資廠辦、各縣市持續推動前瞻基礎建設，整體營建業生氣蓬勃；值得一提的是，觀察各項營建數據，不僅國內營造人力缺工嚴重，總體營造成本也在兩年內飆漲三成，建商表示，在營造、土地等成本雙雙暴漲下，「房價已經回不去了！」

根據行政院主計處最新統計，台灣營造工程物價指數逐月走高，其中2020年12月指數來到歷年最高112.9，和2019年同期指數108.62相比增加3.9％，反映工程款明顯大漲；從近兩年營造工程各項數據來看，基礎工程款漲幅突破25％、結構工程漲幅近六成、機電工程漲幅超過三成、泥作工程與防水工程漲幅近四成等，總體成本飆漲3成。

營建業除了面臨成本飆漲難題，原本就很嚴峻的缺工問題也正式來到白熱化階段。據營建署公布營造人力缺工最新報告，國內營造勞工短缺達4萬8,809人，又以基礎工程類別的模板工、鋼筋工、水泥工缺工3萬7,173人最嚴重。

台中建商坦言，受貿易戰及疫情影響，台商紛紛根留台灣，各大科技廠祭出高額薪資搶工，無法雇聘移工的民間營造工地最無奈，得面臨缺工造成的工期延遲、時間成本暴增問題，「原本住宅一建坪成本9萬元試算，加上增加的土地價格、營造成本等，如今必須花費約11.7萬左右才能完工，房價不得不上調。」

台中市以廍子重劃區房價處低基期，例如指標個案「總太聚作」每坪開價17.5萬元起，2020年11月宣告完銷後，舊市區最後1字頭不再；盤點區域2021年新案價格，包括大毅新案「人人幸福」每坪開價超過30萬元、大城營建機構將進場的「大城11月」每坪開價24-28萬元，顯示區域房價已站穩2字頭、朝3字頭逼近。

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