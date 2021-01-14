財長檢討房地合一稅 賴正鎰：勿殃及無辜

財政部長日前提出將優先檢討房地合一稅，中華民國全國商業總會主席賴正鎰今（14）日提出喊話指出：「房地合一稅打擊短期投資已收效，不須再出重拳殃及無辜！」

賴正鎰表示，從去年底迄今，政府各部會使出「連環拳」，已經對於房市帶來「軟著陸」的效應，不應該再重拳出手，殃及無辜。

賴正鎰表示，針對財政部長蘇建榮日前在立法院表示「將優先檢討房地合一稅，最快下會期提出修法，之後也不排除要修改房屋稅，祭出囤房稅」的說法，他認為，財政部五年前打擊短期投資客而推出房地合一稅，高稅率抑制投資行為已見效，投資客幾乎都退場，現有房地合一稅就夠抑制短期持有，何必再出重拳來重傷無辜的剛性需求與換屋市場？

賴正鎰表示，如果政府再出重拳打房，恐影響營造與消費等上下游生機與就業市場，他呼籲政府三思。

賴正鎰表示，這兩三年因為肥咖條款、台資回流、游資旺盛，讓股匯市與房市復甦，所以買房置產也是一種長期投資，而且現在置產的幾乎都是住了超過20年想要換屋的族群，並非外傳的有大批投資客炒作。

加上這波房價上漲，實因建材成本與原物料上漲，缺工造成工資成本拉高，獲利最大的應該是地主，因為地主哄抬地價才造成房價上揚，但政府對建商購地貸款從80％，壓低到55％，預期土地熱度將會下降，推案速度也會受阻，盼政府不要搞錯方向。

賴正鎰表示，他絕對不認同政府對房地產永遠只有一個政策：「漲就打，跌就拉」，央行與財政部持續接連祭出打房政策，包括土地和餘屋限貸令、去年12月底通過實價登錄修法，將預售屋登錄與紅單納入管理，他相信這些措施已經足以土地需求降溫，推案量減少，讓房地產「軟著陸」平穩下來。

他建議政府應有健全房市的全盤策略，以免接連打房而澆息才剛要回溫的房市，重挫房產業上下游的營造、水電、設計與裝潢、家電與家具業、水泥鋼筋等相關產業的數十萬就業人口。

延伸閱讀

賴正鎰：央行打房 似乎打錯方向了?!

央行無預警打房 賴正鎰喊話：盼政府再思量