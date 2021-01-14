北市實價登錄揭露再進化 每天都更新

繼立法院日前通過地政三法，完成修正實價登錄2.0版之後，臺北市政府的實價登錄資訊揭露系統，也有大升級！14日起，全面升級進化為2.0版，把原本每7天更新一次的頻率，改為每1天都更新一次，資訊更透明。

臺北市政府地政局表示，在大數據系統的把關下，臺北地政雲自14日起，通過系統檢核的實價登錄案件，將由「每周」更新改為「按日」揭露；未通過的案件，將配合新法嚴查，持續落實稽核，促進臺北市不動產市場正向發展。

地政局表示，實價登錄資訊現已為民眾買賣房屋最重要的參考，資訊的即時與正確，向來是北市府不斷努力的目標。為提升實價資訊品質，地政局繼與臺北市不動產估價師公會簽署合作備忘錄（MOU）後，再與屏東大學進行交流，運用大數據資料及計量經濟模型輔助查核，除了讓實價登錄資訊更正確外，更一舉將揭露頻率，由7天縮短為1天，14日起正式上線。

北市地政局自107年起即採用智慧檢核系統查核實價登錄資訊，透過超過20萬筆交易案例所建立的大數據資料庫，應用系統分析歷史房價資料判讀價格資訊。

另自108年起，市府與臺北市不動產估價師公會合作，就價格偏高偏低案件向估價師諮詢，尋求第三方專業意見檢核價格合理性，降低實價登錄申報不實之可能性，提供民眾客觀、正確之不動產交易資訊。

為精進實價登錄資訊查核機制，北市地政局再添一波官學合作，與屏東大學共同簽署合作備忘錄（MOU），藉由屏東大學開發之大數據資料及計量經濟模型，以電腦自動化估價比對實價登錄資訊價格合理性，強化查核力道。

屏東大學古源光校長表示，學術本應服務群眾善盡社會責任，對於此次與北市地政局的合作，運用大量估價系統，加速實價登錄資訊查核效率，應能回應民眾對資訊正確性的需求。

屏東大學大數據暨大量估價研究中心副教授楊宗憲表示，透過學術網路及專屬伺服器，可同時接收數十、甚至數百個實價案件，並由專利估價模型針對不同類型案件個別估價，在10分鐘內就可將估價結果回傳給地政局，提升檢核效率與資訊品質。

地政局指出，實價登錄三法已於109年12月30日經立法院三讀通過，讓資訊透明再邁前。

地政局局長張治祥表示，北市府為進一步回應民眾對實價資訊的企盼，除透過智慧檢核系統導入電腦大量估價，採用大數據、科學化方式讓實價查核速度及品質再升級，未來也將加強產官學合作，共同為資訊品質努力。

張治祥強調，因為有大數據系統的把關，臺北地政雲自14日起，通過系統檢核的實價登錄案件，將由「每周」更新改為「按日」揭露；未通過的案件，將配合新法嚴查，持續落實稽核，促進臺北市不動產市場正向發展。

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