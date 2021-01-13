打不進的上流圈 帝寶幫現金購屋不貸款

近2年豪宅市場價格追高力度不如以往，但交易仍然不斷，甚至出現不少現金購屋、一次買多戶的「豪野人」。本刊以成交單價為基準，揭露2019至2020年全台十大豪宅排行榜，上榜者全數位於台北市，其中大直水岸豪宅「西華富邦」以每坪264萬元奪冠；盤點進榜豪宅知名住戶，個個非富即貴，口袋若沒有幾個億，無法比鄰而居。

宏盛帝寶 精華地段多惜售

位於大安區仁愛路的「宏盛帝寶」，近年鮮少有交易，但去年9月仍以一筆總價4.25億元、單價約259萬元的交易，重返十大豪宅之列。這筆交易為社區住戶間轉手，由維他露集團家族成員，將二樓戶別轉賣給宏泰集團創辦人林堉璘四子林鴻璋夫婦。

「宏盛帝寶」大門類圓頂造型建物為3層樓豪華俱樂部，2樓有溫水游泳池；雖為中古豪宅，卻不失豪華氣派。圖／本報系資料庫

屋齡15年的「宏盛帝寶」屬資深豪宅，因位處精華地段，至今蟬聯十年「住宅帝王」，知名住戶包括頂新集團魏家、前副總統連戰家族、藝人小Ｓ和投資大咖劉媽媽等，被外界稱為「帝寶幫」。

由於「宏盛帝寶」累積多年的含金量，住戶非富即貴，且相當惜售，只要一有屋主釋出，內部住戶大多願意接手。除了林鴻璋，劉媽媽9年前透過法拍取得的5樓戶，也轉手給社區一名林姓住戶，且與林鴻璋該筆交易一樣，均為現金購屋。

潤泰敦峰 單價稱霸松山區

豪宅單價第4名是位於市民大道四段、微風廣場旁的「潤泰敦峰」。該基地原為黑松集團持有，由潤泰集團標下後興建，完工後與「文華苑」、「華固名鑄」並列松山區豪宅「三本柱」（日文中指能支撐建物的三大主柱），這3棟豪宅每坪單價皆超過200萬元。

松山區豪宅成交單價，原以屋齡8年的「文華苑」居首，「華固名鑄」完工後，由華固建設董座鍾榮昌夫婦以每坪225萬元自購頂樓戶創下新高。去年剛交屋的「潤泰敦峰」，則由大同集團林家二房媳婦溫靜如所屬「高美投資公司」，以4.3億元買下1樓2戶，每坪分別為239.3萬元及229.8萬元，且均無貸款，搶下「松山豪宅王」頭銜。

「潤泰敦峰」公設由知名的新加坡eco.id團隊操刀，以馬爾地夫度假飯店為設計概念。位於3樓半的無邊際泳池，可從室內游向戶外樹海之中。圖／業者提供

豪宅吸鈔 不怕打房

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年受惠海外資金回流，北市豪宅單價表現亮眼，但過往榜上有名的「文華苑」，因坪數大總價高，交易少而無緣進榜，超豪宅「陶朱隱園」則因實價登錄未揭露，成為榜外遺珠。

《住展》雜誌研發長何世昌指出，早年「200萬俱樂部」（每坪超過200萬元的豪宅）講究的是地段，但近年豪宅客層更重視建商口碑、建築設計規劃與物業服務，像「潤泰敦峰」、「和平大苑」所在路段，先前房價單坪不到200萬元，如今也擠進200萬俱樂部。尤其松山區是近10年的黑馬，敦化北路整合開發中的都更案眾多，未來豪宅推案量可望與信義區分庭抗禮。至於一次買多戶和原住戶加購的狀況，去年明顯增加，何世昌表示，關鍵在於去年房價普遍上漲，豪宅價格卻持平，成為多金客入手的誘因。

不過，日前央行針對法人置產祭出限貸令，讓人為豪宅銷路捏把冷汗。對此，張旭嵐分析，富豪雖以法人名義購置豪宅，但許多案例都以現金購買，並無貸款需求，因此買氣應可維持平穩。何世昌也認為，央行管制頂多衝擊信心面，實質影響微乎其微。

（中時新聞網 CTWANT）