豪宅建商轉戰商辦 中悅新莊推2商辦180億

台商回流下，北部商辦供給短缺、一位難求，建商商辦推案已逼近千億元，桃園豪宅建商中悅建設機構也揮軍北上，看好新莊副都心發展潛力，今年一口氣推出二個商辦案，總銷金額高達180億元。

由於政府祭出打房措施，不少大型建商除了住宅市場名，更看好商辦市場發展，長虹、潤泰新、華固、遠雄都有超過百億的儲備商辦產品推出，中悅建設機構也揮軍北上，今年預定在新莊副都心推出商辦、住宅250億元的案量，又以商辦為重中之重，預計推出「中悅A3」、「中悅時代廣場」二案，總案量達180億元。

中悅建設表示，新莊副都心重大建設已陸續到位，捷運環狀線、機捷線已通車，國際大廠也都陸續進駐設總部，當地又有新北知識產業園區、台灣電影文化園區等建設，看好新莊副都心的前景，就連中悅總部都搬遷到副都心，把商辦首案「中悅IFC」的22~25層當企業總部。

中悅表示，不只建商看好新一波商辦需求，陸續卡位，國際級企業都已經搶先進駐，去年下半年相機大廠佳能、紡織業龍頭儒鴻、四零四科技、麗寶建設、伺服器機殼廠勤誠興業等企業，陸續在新莊地區買地蓋總部，總計投資超過440億元，也讓新莊副都心地區的商辦水漲船高。

此外，新莊副都心建設、企業進駐，帶動大量人口湧入，也讓原本和泰山、五股、林口同列新北市議員選區的新莊有機會成為獨立單一選區，今年新北市公告土地現值總額，新莊成長1.43%，新莊區地王落在副都心重劃區內第二種商業區、每坪約143.8萬元，緊追在板橋的每坪240萬元之後。

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