辦公市場炙手可熱！北市每坪月租直逼3千

受到企業辦公室需求殷切，供給卻相對緊縮，台北市辦公市場炙手可熱！美商仲量聯行12日公布最新調查指出，目前台北市每坪月租已創下最近20年以來的新高，達2,827元；其中「台北101」和頂級辦公室大樓林立的信義計畫區，平均月租已漲到3,421元新高。展望未來，「房東方市場」依然強勢，租金看漲。

仲量聯行今天表示，台北市2020年底辦公室平均租金走勢，受到供給持續緊縮影響，租金走勢小幅攀升，信義、敦南、非核心區租金季成長分別達0.3％、1.0％、0.9％；整體租金季成長0.6％，來到每坪2,827元，繼續突破最近20年來新高。

在空置率方面，整體A辦市場總淨去化量則來到-3,730坪，季空置率小幅成長0.1％，來到2.16％。

仲量聯行表示，2020年第四季辦公租賃市場，市場供給持續緊縮下，新租約活動多集中於敦北和敦南區100～300坪的中小型面積租約。

另一方面，信義計畫區有近3,300坪的面積釋出量體，主因並非辦公需求減少，而是因為有部分房東看見目前市場熱況，將部分自用單位轉作出租，加上受限於目前市場中大坪數辦公室供給稀缺，有租戶表示因有擴編業務和整合營運需求，未來將會搬遷至更大坪數的辦公室，而所導致的負值。

需求方面，仲量聯行分析，到在疫情影響下，電商產業和科技業有持續擴增的現象，分別佔新租賃交易量的48％和39％，區域上多集中於敦南和敦北區。另一方面，疫情尚未平息下，有部分企業實施較為彈性的辦公政策，亦能觀察到外商企業有轉至租賃共享辦公室的趨勢。

展望未來市場，仲量聯行表示，在辦公供給仍維持緊縮且需求不停增加的情況下，明年辦公市場仍會偏向「房東市場」。特別是可以看到新供給多為自用辦公室或是都已預租完畢，租戶多數僅能續租。

也由於潛在需求仍十分充足，因疫情興起的科技軟體、線上服務、電子商務產業和辦公室升級、業務整合等擴編需求將會持續注入至新需求，未來新釋出或是退出空間將會快速去化完畢，空置率將會維持在低點，下探至3％以下，租金將有機會持續往上攀升，預估明年租金將會成長2-3％；成交將會聚焦於預租2022年的新供給、有較多釋出的郊區，如近三年將會釋出近8.4萬坪的南港、抑或是較有彈性的共享空間。