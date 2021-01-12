六都房市交易熱區換區做 五都房市再衝高

2020年房市由蟄伏到翻揚，六都各行政區交易量也隨之發生變化。中信房屋統計，去年各都交易量前三行政區，以台北市、新北市及高雄市變化較大，進一步觀察各都交易量第一的區域，六都中有五都突破去年表現並再度衝高。

據六都公布轄內各行政區的建物所有權買賣移轉棟數資料統計顯示，桃園市、台中市與台南市買賣移轉前三大行政區皆與去年相同，但台北市、新北市及高雄市則有更迭。

去年台北市買賣移轉量大行政區當中，第一名由前年(2019年)第二名的中山區拿下，內湖區讓位至第二，文山區則取代大安區擠進第三名的寶座。而新北市前三名雖仍是老面孔，第二名仍為板橋區，但原第三與第一的名次卻對調，由新莊區奪得第一、淡水區滑落至第三。高雄市買賣移轉前三大行政區的名次轉變與台北市類似，前兩名分別為三民區及鳳山區，兩者由前年的名次互換，並由左營區取代楠梓區登上第三。

進一步觀察各行政區數字，大抵上各都第一名表現均較前年為佳，唯獨台南市表現略遜於前年。中信房屋研展室副理張漢超表示，去年下半年房市交易衝大量，買賣移轉棟數逐月創高，但各都轄內行政區則是憑藉各自的題材而各自表現。

張漢超指出，各行政區交易量消長屬於常態現象，但若具備區域人口持續成長、區段發展成熟、房價相對穩定等條件，那麼房地產交易量就具備持穩的特性，桃園、台中及台南即是如此。若進一步觀察各都第一名的交易量變化可以發現，六都除台南市之外，其餘五都皆比去年有所成長，顯示在整體經濟環境的助攻下，對區域房市，甚至交易熱區具有加乘的效果。

展望2021年房市整體發展，張漢超認為將視「經濟表現」及「政府政策」間的角力而定。以目前的整體經濟環境來看，房地產仍屬中性偏多格局，但由於「疫情」仍是無法預料的變數，因此房市前景仍應審慎以待。