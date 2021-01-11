去年十大土地交易 六筆刷新區域天價

台北市南京東路地標建築「中華開發大樓」即將在今（12）日公開標售，為2021年以來第一筆大型不動產標售案。根據統計，2020年經歷金融壽險、建商追逐搶地後，土地行情狂飆，十大土地交易案就有六筆刷新區域天價；市場預期，依該標案的潛在投資人備標狀況來研判，決標價有機會再改寫區域新高價。

戴德梁行董事總經理顏炳立表示，央行限縮建商購地貸款成數，土地市場將洗牌，大型不動產交易案的潛在買家，可能口袋不多夠深的小建商會被淘汰掉，甚至獨厚不必仰賴銀行融資的金融壽險業。在低利、資金行情推升下，今年土地市場多方依舊大勝，預料仍高燒不退，「中華開發大樓」脫標成功機率相當高。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，最近一年來土地市場可謂燒燙燙、強強滾，全年成交量突破3,049億元，為歷年第二大量；不過2020年最精彩的，不是在於成交量大爆發、而是在成交單價屢創新高。

楊長達指出，在全台十大土地交易案之中，每坪成交單價就有六筆是刷新區域歷史新高，包括南山人壽標下北市信義計畫區「世貿三館」地上權案，每坪得標價達644萬元，富邦人壽得標「大南港土地」，每坪達376萬元，全球人壽得標松山國泰營區地上權，每坪達328萬元，長虹建設買下土城工業土地，每坪達64萬元，超越往年該公司「超過60萬一坪，不會碰」的天花板。

另外，亞昕國際、新潤興業和海悅國際三家合資買下興富發的台北市南港住三土地，每坪達322萬元，創區域最高，興富發建設買下台中七期新四土地，每坪達350萬元，也改寫新高。

上述六筆改寫區域天價的土地交易案，其中金融壽險業、大型建商，各囊括五成。

此外，2020年還有幾筆大型土地交易案，雖然並未刷新區域土地最高單價，但也創下區域同類型土地的最高單價紀錄。包括北市南港玉成段工三每坪206萬元，桃園中路一段單價107萬元，台中北屯碧柳段單價176萬元，台中水湳文商段單價240萬元，台南中西區星鑽段單價108萬元等。

展望2021年土地行情的走勢，楊長達表示，儘管央行祭出緊縮營建、餘屋貸款成數等政策，可望抑制建商囤地、囤房行為；不過面對土地及營建成本的不斷推升，未來房價居高不下，仍勢所難免。

購地王興富發 18億元重押台中七期

「購地王」興富發建設今年購地「開胡」！11日砸下近18億，收購台中知名Motel「沙夏精品汽車旅館」，占地728.16坪。興富發建設副總廖昭雄表示，將趕搭危老重建末班車，計劃開發為總銷至少55億的二房、三房小宅產品。

興富發和潤隆等全集團去年至少投資200億元在全台購地，蟬聯年度「購地王」寶座，11日再度出手，重押台中七期。廖昭雄表示，此次相中的是七期重劃區地標「沙夏精品汽車旅館」，位於市政路以南、河南路口，距台中歌劇院相當近，總價款為17.91億元，每坪取得成本約245.96萬元，算合理行情。

建商表示，內政部於去年5月6日修正「都市危險及老舊建築物加速重建條例」部分條文，基準容積獎勵有8％，因此，興富發這塊新購土地應趕得及在5月11日前提出申請危老重建，以享有容積獎勵。廖昭雄表示，若一切順利，依照審查和請照等時程估計，可望在2022年推出總銷55億元的住宅案，產品將規劃為七期最炙手可熱的二房、三房小宅。

以興富發和潤隆合作的「市政愛悅」來說，總銷150億元，主打二、三房，每坪四字頭，為七期首見的小宅產品，去年第三季推出迄今已銷售八成，也提升建商加碼購地的信心。

廖昭雄表示，儘管房市出現政策調控的新措施，但興富發今年推案計畫沒有改變，估計全年推出八大案、總銷662億元，包括北市內湖安康段總銷54.19億商辦、高雄162億「華人桂冠」與110億「博孝億記」、台中124億市政惠民二、105億桃園青埔等大案。