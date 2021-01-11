打炒房 2021房市從快牛變慢牛

雖然2020年房市交易量的建物買賣移轉棟數，最終創下近7年新高的32.4萬棟，但距離景氣暢旺時的35~40萬棟仍有一大段距離，但實際上2020下半年的房市買氣的確直逼景氣熱絡時的盛況，迫使政府出手打炒房，為什麼數據和市場熱度感受仍有一段差距，我們若仔細比較一下2020年上、下半年的表現，就可以清楚看出去年房市的真實熱度。

2019上半年的交易量（建物買賣移轉棟數）為14.3萬棟，但2020年上半年僅有14萬棟反而呈現略為下滑，不過2019年下半年的交易量為15.7萬棟，但2020下半年躍增到18.4萬棟，年增幅度達17％，2020年較2019增加的交易量，全數都出現在下半年，可以說上半年還猶如秋冬季節，但下半年已經房市已經全面轉熱。

2020年從6月開始到第三季「淡季變旺季」，主要原因還是市場上原本就積壓強勁的遞延買氣，而國內因為疫情控制得當，失業率並未大幅飆升，另一方面央行的降息也加快民眾入市的腳步，短期之內買盤快速回籠，房市出現「供需緊張」的現象，民眾心態從晚點買也沒差，轉變為晚點買可能會更貴的預期，買盤快速回歸讓市場出現一波價量齊揚的走勢。

不過，下半年過度熱絡的市場買氣，也導致市場出現不理性的炒作行為，迫使政府在12月出手降溫，雖然政策難免引起短期觀望，但在台股頻創新高、2021年經濟明顯成長、台商回流擴廠與低利環境依舊等條件下，房市還是會維持在復甦的景氣循環軌道上，政府適時的打炒房，也可避免市場持續出現過熱的現象，讓2021的金牛年房市可以從「快牛」變「慢牛」！

文／信義房屋企研室經理曾敬德