2020房市擴量主要動能 蛋白區領銜

2020年全台房市交易量遍地開花，六都99個交易量超過300棟的行政區中，就有69個行政區交易量成長，比例將近七成，六都交易量增幅前十名清一色為都市外圍的蛋白區、蛋殼區；台南新化、台中大肚年增均逾一倍，分居一、二名，置產資金湧入外圍低價區段，帶動去年房市交易量衝出七年新高。

據統計，去年六都各行政區買賣移轉年增率，以台北市及桃園最亮眼，均為12個主要行政區中有11個交易量成長，僅有台北市的松山區、桃園市的龍潭區衰退；台中、新北則分別有超過七成、六成的行政區交易擴量，南高二都則各有超過一半行政區交易成長。

六都交易量成長幅度高的主要行政區，均為核心都會區外圍的平價、低價區段，特別是縣市合併升格直轄市前的「舊縣區」，公共建設、民間開發以及產業進駐，大量吸引購屋和投資買盤進場，進入交屋高峰期的新興重劃區銷售暢旺，成為領銜2020房市擴量的最重要動能。

例如近年房市最火紅的台積電及南科效應，帶動台南新化年增114％，冠居全台，台中房市熱區南屯外圍的大肚、海線重鎮清水，年增分別110％、70％，此外，桃園的新屋、龜山、楊梅，高雄的仁武、大樹、林園，也都有四成以上的年增率。

大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，大台北外都會蛋黃區房價單價多已「坐2望3」，相較之下，不少蛋白區房價剛站上2字頭、蛋殼區房價「坐1望2」，入手門檻較低，未來增值空間想像空間大，期待成為房市的「黑馬行政區」。