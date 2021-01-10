2021設計代表色 希望與勇氣

「災難性的一年」2020已過去，設計家們將希望與勇氣投射在設計作品中，代表對2021的期盼與願望。

透過GOOGLE2020年關鍵字回首，美國總統大選、國際巨星殞落、美國Black Lives Matter運動，再到彷彿現代黑死病的covid-19肆虐全球，2020是許多生命無情遭受中止的一年，無疑是需要希望和力量締結全球一同邁進的時刻．

無論2020年過得如何，2021年以嶄新的姿態到來，引領社會朝光明前進。

2021 年度顏色「大地棕」

全世界設計師指定品牌得利「DULUX」每年都和頂尖團隊檢視全球各個層面的最新趨勢，並且將當下的氛圍轉化成色彩，透過色彩反映世界潮流，作為設計美學參考。而即將來臨的關鍵年2021代表色，選擇代表溫暖、自然的大地棕「BRAVE GROUND」，將成為未來一年新的世界指標。

大地棕「Brave Ground」是屬於調性溫柔的大地色系，從木質為基根做出發的大地棕色，不僅顏帶溫暖渲染光芒，更是質帶樸實傳遞安穩之力，以傳承的形式締造永恆經典，期盼透過木質的堅實和調性，帶回「家」的本質。

Pantone 2021年代表色「極致灰＋亮麗黃」

國際色彩權威Pantone也公佈了2021年代表色為極致灰「Ultimate Gray」與亮麗黃「Illuminating」，兩個獨立的色彩卻成為支撐起彼此的元素，用知性穩重的內在灰和陽光活力的外在黃，撫慰心靈也給予最強心的穩定劑，去克服疫情後留下的不安全感和社會動盪。

如同Pantone的行政總監Leatrice Elseman所說：「持久耐看的極致灰與生動活潑的亮麗黃，聯手表達出堅韌的正向態度，這組色彩實用又穩固，同時也溫暖又樂觀，為我們帶來韌性與希望，我們需要感受到鼓舞與振奮，這是人類心靈的基本要素。」，讓2021年不再只有單一色彩。

文字撰寫｜Chloe CN

圖片來源｜設計王、Chloe CN