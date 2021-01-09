全台「豪宅王」元利建設 轉戰文山捷運宅

擁有全台「豪宅王」頭銜的元利建設，以台北市大安區頂級豪宅「元利信義聯勤ONE PARK TAIPEI」打破全台天價紀錄，最近卻破天荒轉戰文山區，首度推出捷運宅「元利台大公館」，每坪單價從8字頭開出，且擁有8分鐘步行到捷運站的優勢，被視為高CP值指標案。

海悅國際表示，「元利台大公館」是CP值超高的精品住宅，位於師大公館校區人文生活圈，既有元利的品牌，又有台北市中心台大公館商圈的舒適環境，坐擁公園、綠帶、河景，最小24坪即可入手；每坪開價從8字頭起，總價2,100多萬元起，是台北市相當「迷人」的總價帶。

「元利台大公館」現場專案經理翁偉倫表示，此案基地位於溪洲街67號旁，基地面積約610坪，興建AB兩棟建築各為地上15樓、5樓、地下4層，規劃24～36坪、2～3房產品，共117戶，總銷約23億元。

翁偉倫表示，「元利台大公館」主打文山區超值景觀宅，步行7分鐘可抵達萬福國小，車程6分鐘可至永福公園，距離全聯福利中心和景美市場只要6分鐘車程，能買足基本採買需求，步行8分鐘可至捷運萬隆站，也有水源快速道路可供利用，生活和交通機能無虞。

「元利台大公館」是元利建設罕見中小坪數產品，每坪開價約80～95萬元，其中36坪3房產品去化最快，全案預計2023年下半年完工。