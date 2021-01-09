「捷運宅」房價 差1站每坪可能便宜50萬

逐捷運而居，成為購屋客戶在大台北都會區購屋置產的顯學，捷運宅也躍居熱搜名詞。不過「捷運宅」房價，往往差一站，就可能便宜每坪50萬元！

雖然捷運宅經常被點名，可能會有共構捷運產生的噪音問題、不能用瓦斯管線、沒有地下室停車位可用等「地雷」，不過，就房價、保值性、出租效益來說，捷運宅終究是熱門首選。

綜觀大台北都會區，有些捷運站週邊捷運宅的房價，往往只差一站，房價就可能便宜每坪50萬元。據永慶房產集團、住展雜誌調查就中古屋成交、預售屋和新成屋行情觀察，捷運中和新蘆線房價差距最大的捷運站，是古亭站、頂溪站。

就中古屋來說，古亭站每坪平均84萬元，比頂溪站均價約48萬元，足足高了36萬元；就預售新成屋來說，古亭站週邊動輒每坪82～125萬元，比頂溪站約52～72萬元，高出30～50萬元，如果在頂溪站附近買房，每坪可以省下30～50萬元，就一戶30坪的房子總價可能會省下至少近千萬元。

再看捷運松山新店線，房價相鄰一站、價差最大的在公館站、萬隆站，坐擁大案區門牌、台大生活圈的公館站，不論中古屋或預售屋、新成屋都不便宜，中古屋至少要7字頭，預售屋和新成屋動輒破百萬大關、甚至120萬元，1戶30坪的房子，總價要3千多萬。

不過捷運再多坐一站，到了萬隆站，房價相對親近，中古屋行情每坪大概在5字頭，預售屋和新成屋行情每坪6～8字頭買得到，兩站每坪單價相差30萬元，生活環境相對更靜謐。

另外，捷運淡水信義線的新北投站、北投站，兩站房價價差也十分明顯，由於新北投為最熱門的溫泉區、部分區域空氣會有淡淡的硫磺味，若要買預售屋或新成屋，每坪大概50、60萬元，但北投站就要7字頭。

捷運圓山站和民權西路站之間價差也不少，圓山站附近新推動的重大建設較少，房價維持在60、70萬元，但民權西路站部分新豪宅已站上百萬大關，最少也要6字頭。

至於板南線，以海山站和亞東醫院站之間價差最明顯，像亞東醫院站房價約50幾萬元，海山站大概4字頭，一站之差，房價可以「省很大」。