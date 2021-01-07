全台售屋王！ 上揚國際去年賣出逾5,700戶

雙北以南的代銷天王上揚國際建築團隊，搭著房市熱潮，2020年全年總共賣出5,761戶房子，總額達532億元，創下開業以來新高紀錄，除了比2019年的338億元年增57.40％，更比2018年的238億元，翻倍成長，今年在「三好一壞」的房市環境，2021年接案量維持2020年1,000億元的水準，關係企業清景麟建設也將首度跨越台南，前進嘉義高鐵特定區推案。

上揚國際建築團隊董事長林聰麟7日表示，在資金充沛、利率超低、以及民眾購屋熱潮之下，上揚國際建築團隊2020年整體接案量1,000億元，售出5,761戶，銷售金額達532億元，分別比2019年的3,960戶、338億元，成長57.40％、以及45.48％，創下歷史新高紀錄。

林聰麟指出，2020年銷售金額中，集團關係企業清景麟建設和銳揚建設的自建案推案總額120億元，合計賣出108億元，「幾乎可說是完銷」，而上揚國際建築團隊的代銷區域，則涵蓋高雄、台南和台中等三大都會區。

他說，2020年初受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，第一季銷售有稍微停滯，但第二季台灣疫情受到控制，房市先回溫後爆量，總體而言，能超越2019年營收，並不意外。

展望2021年，林聰麟指出，在自建案部份，規劃推案量約300億元，推案地區除了高雄50億元，台南也有150億元，並首度前進嘉義高鐵特定區，與泰嘉開發合作，共同推案100億元，至於代銷部份，預估接案30個到35個建案，接案金額和2020年相當，維持1,000億元的水準。

林聰麟表示，台灣的消費力道是非常強勁的，他以機車和汽車的銷售為例，2020年機車銷售103萬輛，汽車也賣了45.7萬輛，都比2019年成長，房子當然也沒有看壞的理由。

林聰麟指出，2021年影響房市的因素將有「三好一壞」，利多因素包括資金充沛、利率續低、以及台幣升值，利空因素則是政府的打房措施。

他說，這波資金前進房地產的金額，表現在2020年的房市銷售數字，使得台全各案場都賣得不錯，因為，台灣人普遍認為房地產仍是資產避險最好的投資項目，而低利率則提供購屋動能，他預估2021年央行仍堅守低利環境，「鐵板價」1.31％，加上各銀行持續推出優惠利率房貸，自住客進場買房的信心增加。

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