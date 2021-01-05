證券金融大樓 確定落腳北門郵局

攸關證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所「F4」的證券金融大樓，確定落腳台北市北門郵局都更案，金管會也計劃從板橋一起遷移進駐，證交所董事長許璋瑤5日首度指出，北門郵局都更案已確定由中華郵政公司擔任都更實施者，F4擬買進至少六成持份。據指出，F4及金管會合計辦公處所需要1.5萬坪以上。

隨著土地及房價飆漲，加上未來新建大樓以高檔建材，F4合計可能要斥資二、三百億資金。許璋瑤表示，目前都尚未談到價格，未來仍需由中華郵政公司招商，包括建築師及鑑價公司等，至於未來要以多少價格購入新的證券金融大樓，也要等鑑價結果才可確定。

證交所表示，北門郵局占地共4,300多坪（14.228平方公尺），比之前相中的多筆地都大，以早先談的空軍活動中心900多坪占地來說，腹地十分廣大，未來台灣將擁有獨立的證券金融大樓，不但門面好，接待國外貴賓也不失禮，更是顯示台灣資本市場實力的重要指標，有助台灣成為國際金融中心。

相關人士推估，以北門郵局腹地4,300多坪來看，至少可以蓋2萬坪以上，將是台灣近年來最大的都更案；若是蓋綠建築則有獎勵容積等，可蓋的建坪有機會更多，但仍有待建築師設計及各單位開會溝通討論才可確定；以F4加上金管會合署辦公，預估最少需要1.5萬坪辦公場地。

許璋瑤表示，北門郵局都更案已確定，中華郵政公司擔任實施者，預計將於二、三年內開始動工興建，預計六年後興建完成，F4就可合署辦公，金管會也將從板橋遷移回一起辦公。這等於是多年來在新北市、與中央遠離辦公的金管會，終於可以回到台北市，並且與所管轄的四大證券周邊單位一起辦公，有助提升行政效率。

許璋瑤強調，F4都想要擁有自己的辦公大樓，不希望再承租，幾經商談後，敲定F4都將出資買自己的辦公處所。台股近年來表現亮眼，F4都有亮眼獲利表現，去年獲利可望同步繳出創高獲利表現，這四大證券周邊單位早已累積充足的自有資金，希望興建自己的證券金融大樓的案子能趕快底定，期許台灣資本市場再進入另一個新里程碑。