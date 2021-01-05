顏炳立：今年房價上不去下不來

戴德梁行董事總經理顏炳立5日進行2021年商用不動產市場預測報告，對於備受關注的今年房價走勢，他下了六個字的註解：「上不去，下不來！」

顏炳立表示，很多人高度關注近期政府祭出打炒房政策後，房市將如何？其實政府下了這些藥，是把蟲拿掉，會讓市場更健康，這是「超前部署」，與過去總是反應慢半拍不一樣。「所以有人說會像原子彈！哪像原子彈呀？其實連子彈都不如。」現在政策出手了，他認為反而會讓房市更健康。

顏炳立表示，由於利率超低，而且目前豪宅沒有漲、沒有被炒到雞飛狗跳、沒有全面熱銷、更沒有全面大漲，只有剛性需求殷切，所以2021年房市預料將持續穩健，並且延續去年第四季的爆大量，房市繼續看多的基調不會改變。

顏炳立表示，目前房市是漲蛋白、不漲蛋黃；至於豪宅市場，還是帶刺的玫瑰，孤芳自賞。房市短期內預售市場還是會在夏天，但成屋市場還是在春天。房市成交量陸續增溫，有游資、有閒錢的人，只要價格對了、產品對了就會低接，以避險保值。

至於今年商用不動產和土地市場的成交額，是否還是會持續爆出大量？顏炳立認為，商用不動產由於還有一波工業地產、廠辦的成交動能，因此繼2020年成交達1,267億元之後，2021年可望再衝高，上看1,500億元。其中，他預期辦公市場還是會再創「新價、新量、新高！」例如台北市南港「世界明珠」辦公大樓，近日就再改寫每坪136萬元新高，拉近跟信義計畫區辦公行情的距離。

土地市場方面，去年建商、壽險業頻頻出手搶地，全年成交金額高達3,049億元，為2019年創下3,140億元歷史天量紀錄之後的第二大量，也連續兩年跨越3,000億元大關；展望2021年，顏炳立認為，由於央行祭出土地限貸令，已直接重擊中小型建商，更已有付了上億訂金，但銀行土地融資卻被砍而導致被迫忍痛喊卡的慘況，因此預期今年土地成交量將量縮，估計減幅約6％。