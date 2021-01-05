顏炳立：今年房市是「水蓮花！」樂觀看好

戴德梁行董事總經理顏炳立今（5）日在主持2021年商用不動產市場展望報告時指出，今(2021)年雖然有政策打房，但預料將像台語歌「水蓮花」一樣(註：歌詞在風雨中，無人替阮悲傷，水蓮花展開著堅強的笑容)，2021年房市預期將會是「資金多，利率低，房市樂觀看好！」

顏炳立表示，由於利率超低，只要備好麵粉，風將再起。目前豪宅沒有漲，也沒有被炒到雞飛狗跳，也沒有全面熱銷，更沒有全面大漲！只有剛性需求殷切，所以今年房市預料將持續穩健。

顏炳立表示，政府下這個藥是把蟲拿掉，預料會對市場更健康，這是超前部署，與過去總是慢半拍不一樣。「所以有人說會像原子彈？哪像原子彈呀，連子彈都不如！」

延續去年第四季的爆大量，2021年房市基調也不會改變，依舊會看好，但市場是溫、不是熱，但走勢看好。

顏炳立表示，目前房市是漲蛋白、不漲蛋黃，2020~2023年盤整將結束，盤整去化供給量後房市漲勢才會再起。短期內預售市場還是會夏天，但成屋市場還是在春天，成交量還是會增，有游資的人，就會低接、 避險保值。

顏炳立表示，值得觀察的是，今年辦公市場還是會再創「新價、新量、新高！」例如台北市南港「世界明珠」辦公大樓，就再改寫每坪136萬元的成交新高。