2020北市獨立車位交易 最貴在這區

台北寸土寸金、停車大不易，即使房價波動，不過平面停車位行情居高不下，根據台灣房屋調查，台北市去年平均一個坡道平面車位售價242萬元、年漲近2％，最貴的獨立車位交易中正區「一品金華」1樓平面車位達430萬元，這個價位在中南部甚至可以得到一間舊透天厝。

台灣房屋調查指出，在台北市去年獨立交易的坡道平面車位中，以中正區「一品金華」的一樓坡平車位總價430萬最高，其次為大安區「皇翔天昴」和中正區「臨沂雙璽」停車位一個400萬元，並列第二，第三為中山區「德運京鼎」的一樓車位392萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，車位價格不太會因建物屋齡而減損，尤其是不易損壞的坡道平面車位，價格多不受屋齡影響，車位價格與所在區域停車供需、車位型態、位置有關，通常愈好停車、愈接近一樓就越值錢，多數平面車位登記坪數從6～15坪都有，不過因車位是按「個」銷售，並非以坪數計價，建坪大小對價格的影響不大。

以台北市各行政區坡道平面車位價格來看，2019年為大安區最貴，平均每個要價333.7萬，2020年則以信義區的325.5萬居冠，車位漲幅最大行政區是士林區，漲幅近二成。

張旭嵐表示，實價登錄以來，最貴的停車位為信義區「皇翔御琚」一個870萬，不過今年單獨車位交易排行卻不見信義區豪宅入榜，主要因為信義區豪宅屋齡新，規劃時每戶的基本配額多半可達2～4個，頗能滿足屋主需求，額外單獨加購的情況較少。

大安、中正、士林等區域開發早，尤其天母不乏舊公寓華廈，車位規劃不足，供不應求，新豪宅車位身價多在350～400萬之間，隨著豪宅交易回溫，高總價車位交易也拉高區域平均價格。