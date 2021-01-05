立院法制局建議提高第三戶以上貸款利率

立法院法制局報告建議，抑制房價飆漲，只有房貸的實際負擔利率提高，才是最重要且有效的工具；購置第三戶以上的貸款，應屬於投資等級，央行應考慮合理調高一定區間，提供銀行等金融機構適用，以增加投資者成本。

去年抵政府祭出一系列打炒房措施，希望能抑制房市炒作歪風，行政院先是通過「健全房地產市場方案」，央行也出重手，端出對房市祭出選擇性信用管制；金管會則鎖定8家銀行啟動集中度管制、內政部推動實價登錄2.0三法修法等。

立法院法制局最新報告指出，房價上漲因素甚多，主要還是在於利率太低，導致太多資金湧入不動產市場。央行為抑制房價上漲，引導房價合理化，採行的政策立意雖好，但均集中於放款成數及寬限期等限制。

法制局建議，應針對房屋貸款的利率進行差異化，銀行根據申貸人的用途，衡量客戶的年齡、收入、學歷、信用評分等綜合因素評估風險，對於購置第三戶房屋以上者，其貸款用途不宜用買房來評估，而應以投資作為風險評估的標準，可有效減少投機客炒作。

報告指出，實證結果發現抑制房價飆漲，只有房貸的實際負擔利率提高，才是最重要且有效的工具，但對首購的年輕人購屋貸款利率仍需有優惠措施，以免違反居住正義，讓真正有購屋需求的年輕人更買不起房。

如為第三戶以上的貸款，既然屬於投資等級，利率自然不能與購屋利率等同，央行應考慮合理調高一定的區間，提供銀行等金融機構適用，以增加投資者的成本，才能壓縮其獲取暴利的空間。

另外，針對貸款成數限制的部分，報告指出，應更加細緻化處理，購置第三戶以上的貸款應以投資作為風險評估標準，所以自然人第三戶應限貸6成，第四戶限貸3成，第五戶以上及公司法人第三戶以上則不提供貸款，投資應以自用資金為主，才能避免高度財務桿槓的操作。

此外，自然人第三戶以上、公司法人第一戶以上的貸款，應屬投資用途，不適用寬限期，且這類貸款與購屋用途有別，其貸款年限也不能適用購屋貸款的30年期限，央行應考慮合理限縮其貸款期限。如此一來，除增加持有成本及風險外，也可縮減囤房的空間。