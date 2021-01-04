2020年房市交易激情

2020下半年起火熱的房市再拉尾盤，12月六都買賣移轉棟數達2.62萬棟，月增6.6％、年增17.5％，創房地合一稅實施60個月以來單月新高，帶動2020全年六都買賣移轉約25萬棟、年增7.8％，創下七年來新高，推估2020全年全台交易量約在32.4～32.5萬棟左右。

根據六都地政局公布的12月買賣移轉棟數，除了台北市較前月衰退0.6％外，其餘五都均較11月成長，與2019年同期相較，六都成長6～40％，其中，又以高雄市受惠左營、楠梓、橋頭等地建案交屋，年增達四成，交易最為熱絡。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，2020年12月8日央行宣布實施新一波選擇性信用管制，但不動產交易從簽約到完成移轉登記約需一個月左右，反應11月打炒房前房市熱絡，不過1月買賣移轉數據將會反應政策效應，從近期房仲業交易略為降溫，加上1月只有20個工作天，12月買賣移轉棟數可能就是短期內房市的高峰值。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，12月買賣移轉棟數攀上五年來新高，除了台北市以外，新北、桃園、台中、台南和高雄五都同步創下房地合一稅時代的單月新高，反應房市處於資金充沛與低利環境的活絡基調，推估2020全年交易量約在32.4～32.5萬棟左右。

2020下半年交易幾乎呈現逐月擴量，全年六都達25萬棟，自2016年連續四年成長，也比該年度交易量高出37％。桃園受惠桃捷、航空城計劃等公共建設啟動，各大重劃區交屋暢旺，年增13％居六都之冠，台北市與台中市也各有12％年增率，高雄市在年底一波交易熱潮挹注下，全年度年增率由負轉正，累計也有近3％年增率，六都中僅台南交易量不如2019年。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，房市從2016年以來逐步復甦成長，2020年交易量突破七年新高，在政府健全房市政策下，將讓房市呈現健康的成長模式，有助於2021年的剛性需求買盤進場。