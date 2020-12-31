房市挨連環拳 來人、成交驟降

政府各部會輪番出手打房，房市已被打得哀哀叫。住展雜誌31日最新統計顯示，比起今年高峰，預售新案來人組數已比7～10月高點減少22.5％，成交組數也較10、11月高點萎縮約10％；而三大報房地產廣告量更淪為最大受災戶，被打到史上最低量，行銷力度降到谷底。

住展雜誌研發長何世昌表示，政府連番上演打房秀，確實對房市造成抑制，但房價仍未受影響，業者並未因此停下漲價步伐，但預期新的一年房市觀望氛圍會更濃厚。

新出爐的2020年12月住展風向球，分數降至35.4分、月減1.7分，終止連二個月上揚格局，對應燈號則連續八個月亮出黃藍燈。在風向球六大指標中，預售屋推案量、新成屋供給量、廣告批數同步下降，何世昌表示，政府打炒房，業者觀望情緒瀰漫在寒流中，延後推案現象再起，新建案供給量急縮，買方也出現稍微縮手跡象，市況正在降溫。他指出，12月北台灣預售屋推案量萎縮至600億元，新釋出成屋也續減少至700多戶。

房地產報紙廣告更首當其衝，統計顯示，由於政府打炒房進階成打房，重擊業者的推案與銷售信心，12月推案量快速縮小，多數業者也都減少廣告投放量，以免引發相關單位關注，導致12月報紙房地產廣告批數摔至約0.35萬批，創下史上新低量。何世昌表示，這波打房還沒打倒房地產業者，但國內三大報系反而成為第一批受災戶，比今年2月疫情初期創下的歷史低點0.42萬批還慘。

與2020年高峰相較，12月來人組數減少約22.5％，成交組數則減約10％。何世昌指出，連月來政府密集打炒房，實價登錄2.0版也在封關前修法通過，預期房市觀望氛圍將會更濃厚；由於房市即將邁入1、2月傳統淡季，因此預料房市表現將呈文火慢燉格局。