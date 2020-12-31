侯西峰再下一城！國揚砸18.78億內湖獵地

看好企業購置總部大樓的需求，滿手現金的國揚實業集團掌門人侯西峰，旗下國揚實業（2505）和中和羊毛（1439）分別斥資9.39億元，合計共砸下18.78億元，買下台北市內湖舊宗段626.48坪土地。連月來累計已狂砸42億元，三度出手搶地，顯示看多房市，信心滿滿。

國揚和中和30日分別斥資9.39億元，合計共18.78億元，買下台北市內湖舊宗段83-11地號626.48坪土地，雙方各持分五成；至於賣方為自然人及博凱開發公司。

國揚實業總經理彭邵齡表示，看好未來企業購置總部大樓的需求，這塊地將會和11月才買下的舊宗段83-1地號合併開發，基地面積也擴大至2,126坪，計畫打造為地標型的頂級廠辦大樓。

累計11月以來國揚已連續買下內湖舊宗、高雄鳳山、內湖舊宗共三塊地，合計砸下41.7億元。

侯西峰主導的國揚實業，繼5月以282.87億元成功脫手「大南港」土地部分持分，獲利了結出場之後，滿手現金，並積極布局下波土地原料，自11月以來已連續三度出手購地。

彭邵齡表示，上月國揚才以21.01億元買下台北市內湖區舊宗段83-1地號等三筆土地，占地面積達1,500.85坪，國揚取得其中50％，打算和中和羊毛、以及集團關係企業，共同合作開發地標型的科技廠辦大樓。

接著子公司神揚建設攜手藏信建設，合作標到高雄鳳山區勝利段9地號土地2,160.23坪，國揚占50％，預計開發為住宅大樓。

國揚11月營收大暴衝、達30.87億元，年增8.5倍；累計前11月營收近139億元，刷新史上同期新高，年增7.6倍。彭邵齡表示，主要是因為「南方莊園」完工交屋入帳，因此衝高11月的營收，而該案12月仍持續交屋認列。

對於央行本月祭出四大打炒房措施和建商購地限貸令，彭邵齡表示，目前對於國揚並無明顯影響，倒是有些銷售中新成屋，是否會有部分客戶是屬於第三戶購屋，可能會被限縮貸款成數，則還要再觀察影響程度。