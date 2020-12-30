賴正鎰：建商的不二價時代來臨

立法院院會30日三讀修正通過平均地權條例等三法部分條文，明定成交案件的門牌、地號要完整揭露，並溯及到已揭露的案件，也增訂紅單納管機制，禁止紅單轉售，違者最高可按建築戶處新台幣100萬元罰鍰。全國商總理事長、鄉林建設集團董事長賴正鎰30日表示，實價登錄2.0已正式三讀通過，意味著將宣告「建商的不二價時代來臨！」

30日立法院院會審議通過「實價登錄」的地政三法修法，重點包括未來成交案件資訊將揭露至門牌、地號；預售屋全面納管；增訂政府查核權；加重相關罰則；建立紅單交易納管機制並禁止轉售，違者最高可按建築戶處新台幣100萬元罰鍰。

針對立法院三讀通過實價登錄2.0，商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，實價登錄本來有助於房地產市場透明化，也會讓房地產市場平穩發展，這也代表「建商的不二價時代來臨！」。

至於對於房市的影響？賴正鎰表示，現在國內游資豐沛，剛性需求仍高，預料實價登錄2.0正式上路後，影響應該不大。

賴正鎰指出，政府與立法院在修法之前，並沒有先找建商，代銷與仲介等房地產相關業者或公會先溝通，了解業界買賣作業程序，就貿然修法通過，況且預售不代表真正實質銷售，從預售屋到成屋，中間變數很多，就算簽約還是有可能退戶，若在執行細節方面沒有想清楚，未來恐會造成很多買賣糾紛。

對於新修正通過的預售屋納管對象，他擔心預售屋只有案名，沒有門牌號碼，難道是要依照棟別，樓層來區分? 這樣是否會徒增登錄作業困擾，讓外行人看不懂。

賴正鎰建議，政府應該要有完整配套，以免讓業者與消費者出現買賣糾紛。

至於紅單炒作也納入此次規範部分，他表示，先前就表達支持政府嚴抓紅單炒房行為，也呼籲同業自我約束，禁止投資客以紅單轉讓賺差價。

延伸閱讀

實價登錄2.0三讀通過！5大重點一次看

實價登錄2.0立院三讀 紅單轉售可罰百萬