打炒房救援投手－「打房三部曲」 登場！

自從央行公布針對不動產放款採行針對性審慎措施之後，各界紛紛猜測政府繼「打炒房」的下一步驟會不會就是「打房」，理財周刊副社長莊孟翰在理財周刊1060期提出他對於政府一連串打炒房的分析與因素。

央行自12月7日公布金融機構辦理不動產抵押貸款業務新規定之後，各界紛紛猜測政府繼「打炒房」的下一步驟會不會就是「打房」，其中尤以建築產業與高資產族群最為關切。其實，歷年主管機關最不願觸及的就是打房，因為打房可能直接造成建築產業流動性風險，嚴重者更會導致金融業系統性風險，並波及全民資產縮水。而這也正是央行公布金融機構辦理不動產抵押貸款業務新規定之後，不再進一步明說下一步驟之主要原因。

歷次打房都備有三部曲，循序漸進

─惟不輕易全面啟動第三部曲

其實，根據歷次央行總是先表明健全房市並進行不動產授信風險控管之政策，即可清楚了解央行這一波也是先針對不動產放款採行針對性審慎措施之主要原因，倘若這一波縮減貸款措施效果無法彰顯，必然還會有一波緊接一波的專案金檢與稅制改革壓抑措施登場。因此，12月7日央行所公布的不動產貸款針對性審慎措施應只是首部曲而已，倘若壓抑效果無法彰顯，依據歷年各部會做法，可以再將其具體歸納為以下三部曲：

首部曲：不動產貸款針對性審慎措施。 二部曲：首部曲加強版，亦即進一步限縮房貸，並嚴格執行金融檢查。 三部曲：稅制改革。

自從央行公布「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」修正重點之後，一般所最關切的莫過於未來房價走勢與稅制改革動向。

首先，就首部曲之不動產貸款針對性審慎措施加以探討，如就現階段實施之首部曲而言，依據以往中央銀行循序漸進採行不動產授信針對性審慎措施之操作模式，大都是先採行道義說服方式，促請銀行注意授信風險控管，以及針對房貸投資戶調降貸款成數、調高利率及取消寬限期，其後再辦理專案金檢。

至於貸款成數則是先針對特定地區進行購屋貸款規範，最常見者為規定最高貸款成數六成，且不得有寬限期。

至於土地抵押貸款規範則是對全國都市計畫劃定之住宅區與商業區土地貸款，規定借款人應檢附抵押土地具體興建計畫，最高貸款成數為6.5成，其中一成應俟動工興建始得撥貸。

另外，則是採行相關配套措施，以督促金融機構落實不動產授信風險控管政策，例如：

辦理不動產貸款統計及金融檢查，亦即請金融機構定期報送貸款統計資料，並進行不動產貸款專案金檢。 督促銀行訂定房貸自律控管措施。

三部曲：稅制改革

─台北市亟思研擬「囤房稅2.0」

其次，就三部曲之稅制改革方面，回顧2014年台北市政府為擬訂囤房稅制，積極修正「台北市房屋稅徵收自治條例」，訂出房屋稅的差別稅率；2014年10月1日經台北市議會一讀通過，並追溯自2014年7月1日起實施，亦即適用於2015年五月份開徵之房屋稅。自此之後，持有台北市非自住之住家用房屋在２戶以下者每戶適用2.4%稅率，持有３戶以上者每戶適用3.6%稅率。當時稅捐處長曾表示，估計八萬多戶將被課囤房稅，一年市庫增加十億稅收，由此顯示其壓抑房市並兼顧稅收之立即效果，這也難怪台北市長要呼應財政部長拋出中長期稅制改革政策之後而躍躍欲試。

2014年台北市稅捐稽徵處公布「台北市房屋稅合理化執行成效」(詳請參閱附圖)，其實，有關稅制改革之相關議題，2014-2017年之間主要有持有稅之房屋稅、地價稅，資本利得之房地合一稅，另外則是遺產贈與稅，至於2011年1月1日至2016年1月1日之間則是其後由房地合一稅取代之奢侈稅(特種貨物及勞務稅)。

至於查核交易利得方面，財政部賦稅署表示，自今年12月1日起，全台五區國稅局啟動三大查核炒房專案，包括個人、企業等不動產交易異常，及資金專法自由運用5%資金流向等三大面向，鎖定房市交易熱區，啟動至少為期一年專案查核，由此不難了解，雖然目前還沒到第三部曲階段，財政部已出手先行部署，以期儘速遏抑炒房歪風。

截至目前為止，雖然央行僅就首部曲公布「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」修正重點，不過，財政部隨即緊跟著進行查稅，這正意味著倘若首部曲效果無法彰顯，二部曲、三部曲隨時都會跟著到來。因此，務必相信政府現階段僅止於「打炒房，非打房」的做法與決心，儘早做好因應未來整體房市銷售流程與營運資金調節等超前部署準備，俾免遭受紅單炒作所衍生資金斷鏈之營運危機！

政府歷次打房都備有三部曲循序漸進，以期導正交易秩序，但不會輕易全面啟動第三部曲，以免影響整體經濟與就業機會，因此，不論是不動產相關業者或金融業者都應謹守公司治理自律規範，以免主管機關迫不得已祭出三部曲而導致全民皆輸的結局！

莊孟翰

前淡江大學產業經濟系副教授

德明財經科技大學客座教授

中華民國不動產交易安全策進會第二、三屆理事長

理財周刊副社長