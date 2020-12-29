受惠房市升溫 都更宅標售金額 年增逾五成

財政部國產署28日指出，2020年國產署都更宅標售51戶、年增逾三成，進帳28.6億元約年增55％，明顯較2019年的39戶、18.4億元大幅成長，主因推案量增加、資金寬鬆、房貸利率正處低檔。展望2021年，國產署手上還有台北文山區南方莊園、新北新店區友座臻美等大案、總共有109戶，預計可以創造至少30億元收入。

2020年房市買氣有如倒吃甘蔗，依照買賣移轉棟數統計顯示，2020年下半年起全台交易量幾乎都維持單月2.8～3.1萬棟的高水準，為房地合一政策上路以來新高，尤其是7～11月交易量較2019年同期為雙位數成長，預估2020年全年買賣移轉棟數可站上32萬棟大關、挑戰自2014年以來新高。

房市升溫，國產署也受惠。據國產署統計，自2004年至2020年12月，國有土地累計參與都市更新案件達1,517件，面積達83.85公頃。

國產署都更分回宅自2017年起每年約標脫30戶，進帳金額多為20億元左右，但2020年呈現高度成長態勢，國產署也趁勝追擊，預計2021年首批都更分回宅將於2月24日公告標售，先行列標32戶。

2021年首批標售都更宅包括台北市大安區「明日博」7戶與「耕曦」4戶、中正區「正隆天第」6戶、萬華區「全坤威峰」1戶、內湖區「昇陽樹也」及大安區「清歡」各1戶，而新北市則有新店區「友座臻美」6戶、板橋區「昇陽文薈」5戶、三重區「翔譽雙子星」1戶。

此外，國產署副署長李政宗表示，2021年3月後還會有超級大案、也就是北市文山區南方莊園共71戶。根據實價登錄統計顯示，南方莊園地點位於捷運文湖線的辛亥站附近，坪數多為27坪～56坪，每坪單價約60萬～70萬元，總價多在2,000萬～4,000萬元左右。