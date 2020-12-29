2020年都更分回宅標售逾28億 年增逾5成

國產署統計，今年共標脫51戶都更分回宅，標售金額達新台幣28.6億元，在推案量增加，加上資金寬鬆、房貸利率正處低檔，標脫戶數及金額分別年增3成及5成5，有4個分回建案順利完銷。

按規定，國有地周邊若要都市更新，除非該地已有合理規劃，不然一律要參與都更。國產署統計，從2004 年至今年12月，國有地累計已參加1517件都更案，面積共83.85公頃；其中，15件已調派作為辦公廳舍之用，23件已接收分回住宅，共計299戶。

國產署表示，299戶中，有10戶撥給台北市及新北市政府做社會住宅，178戶已順利標售，另有1戶標租，剩餘110戶規劃繼續公告標售。

單看今年標脫績效，國產署統計，今年共標脫51戶都更分回宅，標售金額來到28.6億元，比2019年標脫39 戶、標售金額18.4億元，分別年增3成及5成5；包括碧湖君鄰、永德言葉、忠泰鳳磐及萬喆等4建案分回房地均完銷。國產署分析成長主因包括推案量增加，以及疫情帶來的低利、資金寬鬆環境助攻。

國產署官員強調，標售的都更分回宅都是早年就開發、近年蓋好分回的已開發案件，與現在打炒房主要對象的土地、預售屋、紅單等標的不同，且有分回房地，都會先評估是否有做社會住宅或辦公廳舍需求，若無前述需求才會走向標售。國產署官員表示，都更宅標售訂價都是由估價委員會決議，只會核實反映市價，並不會助漲房價。

即將進入2021年，國產署官員指出，預計首批都更宅將在明年2月24日公告標售，3月24日開標，將釋出9建案、共32戶，包括翔譽雙子星1戶、明日博7戶、耕曦4戶、全坤威峰1戶、昇陽文薈5戶、正隆天第6戶、友座臻美6戶、清歡1戶及昇陽樹也1戶。