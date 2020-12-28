12月CCI購買耐久財指標嚇跌

政府12月祭出一系列「打炒房」措施，希望能抑制房市炒作歪風，而中央大學台經中心今天公布12月消費者信心指數走跌，其中「購買耐久財」子指標更較上月驟降13.55點，降幅最大。

中央大學台經中心今天公布12月消費者信心指數（CCI）為70.9點，與上月相較下降2點，6項子指標中，家庭經濟狀況、投資股市時機2項指標上升，物價水準、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久財4項指標下降。

值得注意的是，12月上升最多的子指標為「投資股市時機」、下降最多為「購買耐久財」。

政府於12月祭出一系列打炒房措施，先是通過「健全房地產市場方案」，而後央行端出選擇性信用管制、金管會鎖定8銀行啟動集中度管制、內政部推實價登錄2.0等，也影響房地產信心表現；根據12月CCI調查，「未來半年購買耐久性財貨時機」調查結果為111.65點，較上個月下降13.55點，也是降幅最大的指標。然而，今年起新增編列的「購買房地產時機」指標，12月為114.8點，與上月相較持平。

中央大學台經中心兼任研究員朱雲鵬解釋，「未來半年購買耐久性財貨時機」、「購買房地產時機」在問卷調查時是前後接續的問題，前者下降13.55點，反映出民眾乍看問題之下，就政府打房的第一印象回應；而看到「購買房地產時機」問題後，冷靜思考整體房市還須考量經濟成長，以及自住需求仍在等因素，認為實際市況應維持平盤。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴進一步分析，影響房市兩大關鍵是資金與政策，如今台灣不只是「錢淹腳目」，甚至已經淹到肚臍，龐大的資金促保值、置產需求浮現；儘管政府祭出系列打炒房措施，抑制投機行為，但剛性需求仍在，且因年輕人、退休族傾向買小宅，預估2021年市場將走向「價平量穩、小宅當道」。

而12月上升幅度最多的子指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為38.6點，較上月上升3.4點；雖然較上月走揚，但已經連續4個月低於40點，且遠低於歷史平均值73點。

中央大學經濟系教授姚睿表示，民眾在台股創新高之下，投資信心卻非常不足，主要有3大原因，一是股市已經處在高點，二是疫情尚未結束，經濟前景堪憂；第三，2020年台灣經濟呈現K型復甦，科技業成績亮眼，但民間消費、飯店、餐飲零售衝擊大，產業表現兩極化。

從絕對水準來看，子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」；12月有5項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

中央大學台經中心今天也同步發布台灣能源安全指標（TESI），今年第3季台灣能源安全指標為81.8點，較第2季增加5.8點、相較去年同季減少1.4點。

不過，中央大學台經中心研究員梁啟源提醒未來能源安全存在隱憂，核能發電將於2021至2025年間除役，同時燃煤占比也將減少，如果替代的再生能源及燃氣機組無法補上，且電力需求成長之下，缺電將使燃煤火力全開，碳排更加失控，呼籲政府正視並及時調整能源政策。

12月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為12月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2862位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。