2021房市先蹲後跳 價格溫和上揚

2020年底央行突然祭出打炒房政策，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮認為，2021年受政策因素影響，房市將先蹲後跳，價格溫和上揚，預期全年雙北市房價漲幅約4~6%，而雙北以外包括桃園、台中、台南、高雄四都房價漲幅約7~9%。此波房市從2014反轉向下緩跌四年，在2018全面止跌、2019年開始回升，2020年增溫，在2021~2023年趨熱，他並大膽預測，台灣房市第六循環將於2024年反轉結束。

2020年底央行突然祭出打炒房政策，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮認為，2021年受政策因素影響，房市將先蹲後跳，價格溫和上揚，預期全年雙北市房價漲幅約4~6%，而雙北以外包括桃園、台中、台南、高雄四都房價漲幅約7~9%。此波房市從2014反轉向下緩跌四年，在2018全面止跌、2019年開始回升，2020年增溫，在2021~2023年趨熱，他並大膽預測，台灣房市第六循環將於2024年反轉結束。

李同榮指出，2024年房市景氣循環結束主要有三項因素，包括1.資金利率基本面：全球QE退場、利率緩升，推升房價的兩大核心動力「資金充斥與利率偏低」同時消失，市場價量俱縮，反轉危機出現。2.技術循環面：房價漲幅超過預期，技術循環順勢由高峰走入衰退期。3.政策消息面：屆臨總統大選年，台灣政局與兩岸局勢容易生變，房市在脆弱的高峰期極可能產生動盪向下危機。

展望2021年房市，李同榮提出2021台灣房市的十大發展趨勢，1.房價走勢先蹲後跳，持續溫和上揚；2.預測交易量持續溫和增長；3.土地持續暴漲，但恐產生泡沫危機；4.危老都更展現更強大商機；5.地區表現不一，新興工業區與軌道商圈房價勁揚；6.產品類別表現不一；7.預期通貨膨脹帶動市場需求；8.利率低、游資竄，房價續高，打房聲浪不斷；9.經濟基本面樂觀，帶動房市「價漲量增」；10.岸距離最近，關係越來越冷，不確定性因素增加。

李同榮說，未來兩年利率仍然持續偏低，游資充斥找不到出口，成為股市、房市持續高檔的推升動力，若上半年房價漲幅過高，下半年就有可能面臨政策的第二波打房。2021年隨著農工原料價格持續回升，全球疫情趨緩，主計處預測2021年國內經濟成長3.83%，經濟成長率可能還會超乎預期，對房市基本面視為利多，六都平均房價漲幅會超過6%以上，全年房市呈現「價漲量增」的局面，中南部慎防價漲量縮的價量背離走勢。

(時報資訊 郭鴻慧)