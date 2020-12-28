疫苗上市 房市將利多出盡？

房地產業者預期，牽動2021年房市最大因素，第一是政策打房、房地合一稅制改革，第二就是疫苗陸續研發成功並上市時，人、錢一旦不再全部鎖在島內，屆時房市將可能「利多出盡」；但最大利多，就是超低利率撐出的資金行情，估計至少有三年的多頭可走。

華固總經理洪嘉昇表示，央行打炒房力度強，加上地政三法和房地合一稅擬修法，持有閉鎖期從二年可能延長到五年，儘管修法還在研議，但預料2021上半年觀望氣氛難免相對明顯，房市將呈價穩、量縮或平，會比今年來得差；不過地價居高不下、營建成本明顯攀升，且超低利、台商回流趨勢、經濟成長率增溫、出口持續樂觀這四大利多因素不變，因此建商根本沒有條件降價求售。

至於有些建商憂心，造就2020年房市大多頭的關鍵推手之一，除台商回流、超低利帶來資金行情之外，就是疫情爆發牽動全球供應鏈重新布局，人、錢都鎖在島內，連金融保險業都「出不去」，反手在島內大舉購置不動產；但若疫苗上市，旅遊禁令陸續解封、人和資金可恢復流動後，或許將是房市「利多出盡」的時候。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，若疫苗陸續上市、疫情逐步受控制，或許有可能使得島內資金行情發酵力道，會相對減弱一些，但是否形成「利多出盡」還有待觀察，應沒這麼悲觀，台商回流投資擴廠的趨勢，短期內應不致逆勢。

全國商總理事長、鄉林建設集團董事長賴正鎰則表示，有疫苗上市就是房市利多出盡之時這種說法，應該是「想太多！」疫苗即使成功上市，房市也不必擔心人、錢都會跑走。尤其5月後景氣迅速回溫，到11月更創下外銷訂單連九紅；明年台灣經濟成長率更上修到3.72％，因此房市多頭格局，至少要走三年。

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