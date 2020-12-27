專家看打房 恐淪階段性任務

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠發表對政府打炒房的看法。圖／黃繡鳳

近期預售屋紅單的效應仍持續延燒，也促使國發會提出一系列的「健全房地產市場方案」；包含短期的立即作為(強化預售屋稽查、實價登錄修法等)與中長期的實施內容(檢討房屋稅率、建立私法人購買住宅核准制度等)；政府祭出一連串打炒房措施，對此，正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠表示。新推打房政策效果有限，恐淪為階段性任務。陳孟筠說，從歷史經驗窺探本次打房政策的結果論，仍屬溫和手段，並無法達到抑制作用。

回顧政府歷次打房所採取的手段，包含禁建、緊縮融資、空地限期興建、追查資金來源等，使房地產實質走入了谷底期。但是整體經濟的景氣循環是有關聯性的，若房價下跌幅度太大，恐連帶影響銀行的逾放比率攀升，銀行的倒閉風險也會隨之提升。此時政府就又會出手拯救房市，例如：低利率補貼、增值稅減半等利多政策，房市的榮景又會再次興起。

陳孟筠認為，各階段打房的時空背景皆有所不同，不應該僅用「換湯不換藥」的手段就想抑制房價，沒有從源頭去改善問題，後續只會重覆上演同樣的戲碼。目前各方政策都只做了半套形式。

她認為，以實價登錄為例，揭露的基準不一，造成部分交易資訊被隱匿，且登錄的資料也未再次核實，出現諸多明顯錯誤資訊，對於導正房市也是阻力之一。

她建議政府出手打房之際，也應通盤思考政策推行後的利與弊，避免出現左手實施打房政策、右手推行利多政策之情形。且政府應適度遏止炒作，但不可過於干預房市，否則將影響市場自由機制的發展，並也可能傷及無辜，造成自住買盤也將一併流失。

工商時報 數位編輯