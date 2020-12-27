專家看打房 恐淪階段性任務

近期預售屋紅單的效應仍持續延燒，也促使國發會提出一系列的「健全房地產市場方案」；包含短期的立即作為(強化預售屋稽查、實價登錄修法等)與中長期的實施內容(檢討房屋稅率、建立私法人購買住宅核准制度等)；政府祭出一連串打炒房措施，對此，正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠表示。新推打房政策效果有限，恐淪為階段性任務。陳孟筠說，從歷史經驗窺探本次打房政策的結果論，仍屬溫和手段，並無法達到抑制作用。

回顧政府歷次打房所採取的手段，包含禁建、緊縮融資、空地限期興建、追查資金來源等，使房地產實質走入了谷底期。但是整體經濟的景氣循環是有關聯性的，若房價下跌幅度太大，恐連帶影響銀行的逾放比率攀升，銀行的倒閉風險也會隨之提升。此時政府就又會出手拯救房市，例如：低利率補貼、增值稅減半等利多政策，房市的榮景又會再次興起。

陳孟筠認為，各階段打房的時空背景皆有所不同，不應該僅用「換湯不換藥」的手段就想抑制房價，沒有從源頭去改善問題，後續只會重覆上演同樣的戲碼。目前各方政策都只做了半套形式。

她認為，以實價登錄為例，揭露的基準不一，造成部分交易資訊被隱匿，且登錄的資料也未再次核實，出現諸多明顯錯誤資訊，對於導正房市也是阻力之一。

她建議政府出手打房之際，也應通盤思考政策推行後的利與弊，避免出現左手實施打房政策、右手推行利多政策之情形。且政府應適度遏止炒作，但不可過於干預房市，否則將影響市場自由機制的發展，並也可能傷及無辜，造成自住買盤也將一併流失。