危機變轉機！台北9飯店投入危老改建

台北危老遍地開花，今年已核定257件，已遠遠超越前兩年加總，其中疫情衝擊下，部分老飯店乾脆趁此波疫情申請危老改建，原本的老舊危機，反而變成極具潛在重建商機，近二年就有八家旅館通過危老審議，包含六福客棧、台北馥敦、宣美精品飯店、優美飯店、洛碁大飯店花華分館等台北市精華區飯店，台北國賓飯店也計劃提出危老申請。

據信義全球資產調查，目前台北市九件正進行危老改建的飯店中，台北國賓飯店的基地規模1,454坪最大，內湖義功工業飯店617坪、六福客棧380坪居次，其餘如台北馥敦飯店、優美、洛碁花華分館、宣美精品飯店、南港祥大旅社、士林宣美精品飯店等則是屬於100～300坪的中小型基地規模的飯店，其中，宣美飯店已取得建照，將改建為15層旅館，多數均計劃改建為飯店加住宅，或商用大樓的模式。

信義全球資產總經理柯宏安表示，自2003年兩岸陸續直航，來台觀光人次不斷突破新高，台北市旅館家數從當時的49家，快速增加到今年的673家，不乏老舊大樓改建成旅館。

因此許多旅館屋齡現已相當老舊，老旅館除因設備老舊可能影響住房率，近年來國際品牌紛紛插旗設據點又讓競爭更激烈，今年受到疫情影響，台北市都會區飯店住房率大降，部分老飯店投入危老改建，反而變成極具潛在重建商機。

根據統計，台北市今年投入危老重建、已核定的案件數量已達257件，台北市最最踴躍的區域以士林區的34件最多，其次是中山區的33件以及北投區的33件。

柯宏安表示，危老重建對於較單一所有權的業主，因沒有整合問題，申請到核准拿到建造及容積獎勵最快只需要半年的時間，可以省去繁瑣的都更流程，且政府提高容積獎勵誘因，使得壽險、飯店業加入危老重建案，像新光人壽的新光纖維大樓、國泰人壽的中興商業及民生復興大樓皆已通過危老審議。