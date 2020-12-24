精準打炒房 永慶房屋預估明年交易量將回升

政府重手打炒房，不少市場人士認為將重挫市場交易熱度，永慶房產集團業總經理葉凌棋24日指出，這次政府打炒房打得很精準，只瞄準建商和投機客，投機客退埸下反而自用客有進場空間，預估明年交易持平或小增，約32.5～33.5萬棟間。

永慶房產集團24日發布第一季趨勢前瞻報告，調查顯示，約有63%的消費者認為房市過熱，且需政府出手穩定房市，葉凌棋表示，這次政府打炒房「超前布署」是對的時機、作對的決策，符合社會期待，打炒房前有58%民眾看漲房價，71%民眾對房價上漲有感，打炒房讓房價不會急漲或亂漲。

調查顯示，新竹及台中有七成民眾看漲房價最樂觀；台南、台中、新竹更有九成的民眾認為居住地一年來房價上漲5%以上。

以永慶房屋近期門市交易表現來說，在央行宣布信用管制後的一至二周間，買氣確實變得比較觀望，不過一至二周交易量就回來，整體交易量大約比這波熱潮減少5%，中古屋市場受到的影響並不大。

這波打炒房政策，過去由預售屋帶動的價格飆漲不復見，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅將逐步趨緩，讓房市回歸正軌，首購、換屋的需求，以及低利缺乏保值工具的環境都沒有改變，只是讓投機買盤離開市場，預估全年交易量預估約在32.5～33.5萬棟之間，較2020年同期持平至小增3%。

他認為，明年房市仍有金融震盪、市場新增供給、政府明年是否祭出更進一步的健全房市政策等三大等變數。市場預期明年經濟強力反彈，但若反彈減弱或延遲，以及疫情對經濟破壞加劇，都會讓全球金融市場大幅震盪，連帶影響房市表現；國內住宅開工、建照量皆創新高，加上仍有大量餘屋待消化，未來二、三年市場新增供給量賣壓仍重；此外，政府明年是否更進一步祭出健全房市政策，也將左右明年房市交易量表現。