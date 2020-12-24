五大行11月新增房貸 今年新高

央行12月初無預警祭出新房市管控，但根據中央銀行最新公布的五大銀行新承作房貸，11月月增67.1億元至579.54億元、創2020年單月新高，央行官員強調，主要是第四季購屋旺季效應，至於新的房市管制措施並不影響自住購屋人，預料12月新增房貸不會有太大變動。

根據央行統計，11月五大銀行新增房貸較10月明顯增加，主要是10月因為中秋節及雙十節二個連假，僅有19個工作天；11月恢復到正常的21個工作天，加上有部分的遞延效應，與去年同月相較，新增貸款多了76.41億元，合計10月及11月新增房貸仍年增37.05億元，代表房市買氣熱度不變，但預料隨央行祭出管制新措施，將有一定的降溫效果。

央行官員指出，11月五大銀行新承作房貸增加，主要是整批新完工成屋分戶房貸的貢獻，反應在六都移轉棟數大幅成長。11月六都中除新北市及台中市月增為個位數的9％及4.7％，其他四都的月增均達到二位數的11.2～22.7％不等，年增除桃園市9％，其他五都各為13.1～53.4％，六都合計月增12.95％，年增24.9％，累計前11個月年增6.8％。

台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀等五大銀行合計的房貸市占率近四成，一向具有市場指標地位。央行官員認為，這次的房市管制措施，主要針對投機炒作或投資客，完全不會影響自住戶，央行就銀行端做房貸管控，但其實各主要房貸銀行均落實風險控管，至於是否造成心理面的影響，「新制才剛實施不久，後續效應要再觀察」。

央行官員表示，要促使房市朝向健全發展，不能單靠一個措施，這次由行政院領導各部會都很努力投入，可望達到預期的結果；12月以來影響房市買氣的因素反而是天氣，尤其是北部天氣不佳，看屋人潮減少，預售屋反應可能相對明顯。