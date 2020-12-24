賴正鎰看房市 短期受壓價不降

政府打炒房，一波接著一波，央行更祭出選擇性信用管制，商總理事長賴正鎰指出，明年預料會是「價穩量縮」的格局，推案戶數約減少10％，連續4年的漲勢將先畫下休止符。賴正鎰23日更提出4大建議，呼籲政府減少政策干預房市，恢復市場供需機制。

賴正鎰指出，首先應該擴大公共建設與內需投資方案，過去一年資金回流申請金額破兆元，已匯回2800億元，實質投資僅32％，比例偏低，政府應擴大公共建設與內需投資方案。

其次，加速工業用地釋出，賴正鎰指出，美中貿易戰引發台商回台投資熱潮，但合法的工業用地卻明顯不足，甚至有些工業用地每坪30萬元比住宅還貴，根本供不應求，資金沒有去路就會流入到房地產。

賴正鎰建議，政府應全面加速檢討土地使用現況、儘速盤點並釋出可立即使用的工業用地，以滿足回流台商的用地需求。

此外，賴正鎰也建議鬆綁移工申請條件，除公共工程可引入外籍移工外，私人開發商土地面積300坪以上、樓地板面積2000坪以上都可以申請外籍移工，解決缺工斷層問題，避免建商工程落後，延後交屋的合約糾紛。

最後，賴正鎰提出限貸令應該給予半年的緩衝期，他指出，政府的限貸令一刀切讓購屋的消費者非常緊張，原本可以貸款到8成現在僅剩下6成5，希望讓政府給予半年的緩衝期。

展望2021年，賴正鎰預估房市5大現象，包含房價短期內受壓，但建商不會有降價行動，呈現平盤局面。投資買家縮手，首購族再度撐盤，小宅續旺。土地價格逐年上揚，危老及合建為建商主戰場。地上權標售案受信用管制影響，標脫率下降。以及限貸令限縮購地貸款成數，土地需求降溫，推案量減少。