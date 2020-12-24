六都租金收益率 北市包租公敬陪末座

近年來，住宅出租市場逐漸受到重視，政府陸續修訂相關法規，並力推包租代管等方式，以促進台灣的租屋市場。好時價分析六都的實價登錄住宅租金資料，發現台北市每坪租金最貴，但同時報酬率（毛收益率）也最低，而桃園市的每坪租金最便宜，台南市的租金報酬率則最高。

好時價將實價登錄清理過後近8萬筆的租金申報資料，透過大量自動估價模型，還原每一筆資料申報當時的合理房價，以計算各自的租金報酬率（毛收益率，未將管理費等相關成本納入考量），並按照年度、縣市等維度，取得報酬率中位數。

台北市以每坪1,369元最高，比排名第二的新北市多了74.2％，甚至是桃園市的3倍，但也因為房價高，租金報酬率僅2.46％敬陪六都末座。新北市則是每坪租金786元、報酬率2.76％倒數第二。而台南市在租金報酬率以4％領先六都，同時每坪租金僅477元，在六都中僅高於桃園市。

好時價產品總監丁肇毅表示，台灣的房租成長與房價變化相比相對穩定，因此房價的高低直接決定了報酬率的高低。台北市一直是台灣房價最高的縣市，報酬率也最低，而近幾年中南部的房價熱潮，使得台中、台南及高雄的租金報酬率一路下滑，過去台南有近5％、台中及高雄有4％的報酬率，收斂到今年分別剩下4.00％、3.46％及3.56％。

整體而言，以投資的角度來看，台灣的租屋市場報酬率偏低，甚至低於ETF等投資產品，但是過去房價上漲的光芒，蓋掉了對租金報酬率的要求，使得多數投資人只在意房價的變化，就能夠獲得豐碩的報酬，而不需要維護好房屋的品質以提高租金水準，造成租屋市場的品質良莠不齊，讓正常的「投資」行為變調為傷害市場的「投機」行為。期待透過政府的力量，導正目前的租屋市場困境！

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