預售屋契約 共有、專有土地權利範圍將修正

行政院消保會已經審議通過「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，其中修正「土地」及「共有部分」應有權利範圍計算方式，未來土地及共有部分應有權利範圍，應以「專有部分」計算，不計入共有部分的公設及停車位，預計明年1月1日起施行。

據消保處調查，目前市面上預售屋土地權利業界計算方式包括有以各戶主建物面積、專有部分面積、主建物及附屬建物及共有部分面積及主建物面積等，計算方式不一，引發諸多消費爭議。

消保處諮議陳世元表示，雖然民法2009年時已經修正「應就專有部分面積計算土地分配」，但實務上仍有諸多預售屋契約上用主建物總面積等計算，可能會損及消費者權益。

內政部地政司官員說，內政部已在今年2月通函要求登記時，地政事務所以比照民法要求，如停車位為約定專屬權的「共有部分」，不屬專有部分，不得分配土地持分。

此外，陳世元提及，此次也修正地下層停車位面積計算方式，現行預售屋地下層共有部分包括「停車位」及如電氣室、儲藏室、機房等「其他項目」等部分，為規範地下停車位使用方式及權屬，應將「其他項目」扣除，才能正確計算停車位面積；此次修正也明定預售屋「爐碴」應零檢出。

消保處簡任秘書陳星宏表示，一旦明年起還有預售屋契約違反相關規定，會先令其限期改善，若未改善的話可以再依消保法3萬元至50萬元處罰至改正為止。

(中時 林良齊)