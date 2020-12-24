2、3 房型仍是主流 房市尚未全面回溫

住展雜誌今（24）日公布最新統計，今年北北桃竹等地新成屋、預售屋建案房型比例仍以 2、3 房為大宗，其中新北、桃園與新竹地方的 2、3 房比例均逾 8 成以上，新北市占比更逼近 9 成；台北市2、3 房房比例相對雖較低，但仍達約 7 成左右。

住展雜誌研發長何世昌表示，新建案房型比例變化與需求面息息相關，今年 2、3 房占比居高不下，顯示相對低總價的首購、首換市場較為熱絡，房市並非全面回溫。

一房型比例減，至於背後原因很奧妙，雙北市今年 2 房型占比同步激增，台北市由去年的 29.4％升至 35.1％，增加 6.1 個百分點；新北市則由去年的 37.5％升至 43.8％，增加 6.3 個百分點。有趣的是，雙北市今年 1 房型占比下滑，其中台北市減少 5.7 個百分點至 13.1％，新北市則減少 3.6 個百分點至4.8％。

何世昌分析，雙北市 1 房型比例急降，並非意味著極低總價市場沒人氣，而是產品規劃走向改變了。新北與桃園坪數與房型占比雷同北台灣各縣市中，又以新北市 2、3 房占比達 87％最高，其次是桃園市約 84％。

何世昌指出，然而，今年 4 房型比例並未大幅增加，且占比均低於二成，顯示房市確實未全面回溫，資金高度集中於中、小坪數市場。大坪數、高總價市場依然挑戰重重，致使建商不願放膽把坪數作大。

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