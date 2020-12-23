賴正鎰：央行打房 似乎打錯方向了?!

全國商業總會理事長賴正鎰今（23）日在召開年度不動產委員會房市記者會時表示，央行無預警祭出四大措施打房，其中限貸令將讓購屋客戶措手不及，建議應給予至少半年緩衝期。對於總是「漲就打，跌就拉」？！似乎永遠只有一個！喊話政府對於健全房市應有全盤策略。

賴正鎰今天表示，他非常不認同政府對房地產永遠只有兩個政策「漲就打，跌就拉」，一個打、一個拉，就只有兩個政策。

他指出，如今持續接連祭出土地和餘屋限貸令、實價登錄修法納入預售屋與紅單管理，修訂房地合一稅，將閉鎖期從2年拉長為5年等打炒房政策，恐不利房市發展，連帶景氣復甦也受拖累，建議政府應有健全房市的全盤策略，也呼籲業者與地主自律，維持透明公平的市場。

他也擔心打房導致明年實體經濟泡沫而出現通膨，他提醒政府要注意通膨骨牌效應及新台幣急升而影響出口。賴正鎰表示，台商資金大回流，無限資金追逐有限資產之際，造成今年房市價量齊揚；也因為台灣疫情作得非常好，預期明年會有3.72％的經濟成長率，新台幣匯率持續升值也吸引國際熱錢進入台灣，這些也是資金行情造就房市熱絡的原因之一。

賴正鎰也直指，信用管制是最嚴重的手段，現在最嚴重是建商購地限貸令，必須準備45%自備款，但是賺最大的卻是地主、不是建商，過去淨利率大約18％，三年才能回本，但這一波土地大漲後只剩下10％，但所有利潤都被地主拿走，看來「央行打房，似乎打錯方向了！」賴正鎰表示，所以央行打房，會讓建商買地回歸到理性，土地價格也會逐漸固定。

另外針對第三戶以上自然人購屋貸款限到65％，這兩周已經可看到來客數，投資客已降低45％左右，已明顯看到央行打房效率。預料明年將「價穩量縮」格局，成交量一定會萎縮下來。

賴正鎰表示，今年預估全台建物買賣移轉登記棟數，大概回到32萬棟。其中台中是地價上漲最明顯的都會之一，也因政府握有大量重劃區土地，使得台中土地大幅攀升，推案量高達三千多億元，非常驚人，奪得推案戶數第一名。第二名為桃園，第三新北市，第四名是台南。

賴正鎰也預期，2021年房市將有五大趨勢：第一明年不會降價，第二小宅依舊暢旺，第三土地價格稍平穩，但危老都更合建可望成為建商主戰場，第四，地上權標案標脫率會下降，第五 限貸令會使得土地需求降溫、推案量減少。

賴正鎰建議政府減少用政策干預房市，應回復市場供需機制，並提出四大建議：

擴大公共建設與內需投資方案有效運用回流台資過去一年多來資金回流申請資金破兆元，但已經匯回的2800億元，實質投資僅有32%，比例偏低，游資到處找尋投資標的，政府應該要趕緊擴大公共建設與內需投資方案，有效運用回流台資。 加速工業用地釋出，以滿足台商回游需求美中貿易戰引發台商回台投資熱潮，但合法之工業用地卻明顯不足，新北市政府將從明年起推動「工業區立體化2.0」，透過新增投資、能源管理與設立營運總部3方案，給予投資者5％到15％不等容積獎勵。建議中央到地方政府應全面加速檢討土地使用現況、儘速盤點並釋出可立即使用的工業用地，以滿足眾多回流台商的用地需求。 放寬並降低營建業申請營建外勞的門檻營建署有意爭取開放住宅、商辦大樓建案可進外籍移工，設定基地5千平方公尺以上或樓地板面積在2萬平方公尺以上，工期1年半以上工程適用。多數中小型建案都不符合高門檻，盼放寬降為基地面積300坪或建築樓地板面積在2000坪以上。 限貸令應有配套措施並給予半年緩衝期央行對土地、餘屋貸款倉促祭出限貸令，恐會影響後面數十萬營建相關的從業勞工生計，盼政府三思，給予至少半年緩衝期，並檢討相關配套措施。

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