明倫社宅自償率110％ 挨批斂財

台北市明倫社會住宅租金過高，引發民眾不滿，市議會工務委員會12月22日審查住宅基金預算，議員游淑慧指出，市府更改租金計算方式，不但自償率不可低於100％，還把55年折現率攤提到租金內，導致月租高漲，市府總支出下降預估可倒賺4.6億元，痛批根本變相挖空市民積蓄斂財。

游淑慧指出，北市都發局規畫社宅租金時，沒有審酌承租人合理負擔能力，每月4萬多的租金，對市民來說實在太沉重，她強調議會最低的要求，就是調回原本租金計算方式。

她表示，明倫社宅55年營運期試算內容，包括興建、管理支出、修繕等共約32.5億成本，再加上地價稅8.8億、房屋稅5.8億，總計47.1億的支出，但收入方面，社宅租金年收7400萬、管理費年收700萬、店舖及停車場租金年收1300萬，算下來收入達51.7億，自償率高達110％。

對此，都發局長黃景茂回應，議員要求馬上調降明倫、木柵、金龍、大橋頭社宅租金，但考量到木柵、金龍、大橋頭社宅中籤者已準備簽約，若即刻調降會衍生「信賴保護問題」，造成其他承租戶抗議。

黃景茂說，明倫社宅計算下來月租約市價55折，雖然外界覺得太高，但仍符合原則，他堅持不降租。最後委員會因租金調降及信賴保護原則未談攏，決定暫擱住宅基金預算。

(中國時報 吳康瑋)

明倫社宅自償率110％ 柯：要政府、民眾可負擔

關於台北市議員游淑慧指出，明倫社宅租金推估財務資料，自償率不只破百，甚至高達110％，台北市長柯文哲12月22日回應，要蓋可負擔的公共住宅，可負擔有2個意義，一個是民眾可負擔、一個是政府可負擔。

柯文哲說，若民眾可負擔、政府不可負擔，這不可能，因為北市常常走在最前面、常常遇到問題，「不要一直批評我們、我們走在最前面、做很多，你什麼都沒做，當然就不會犯錯。」

柯文哲說，可負擔有2意義，民眾可負擔 加上政府可負擔，算一算蓋5萬戶公宅，若蓋到2萬戶，住宅基金就破產，那這也不對，其實政治上，自己是比較有良心，算一算不行、調整價格，有很多人就管他的、反正在自己任內不會破產，是下任的事，但自己不會幹這種事。

他也提到，明倫社宅走道寬度2米，按照都市設計規則是1.6米就可以，內部討論他說蓋得窄窄的不好看，坦白講這問題這樣，也希望蓋出來不要太難看，但成本就高，特別是他剛上任，公共住宅一坪只要10萬，現在沒有15萬以上標不出去，最近缺工什麼的，整個房屋造價，最近建設公司應該都吃到苦頭了。

(中時 葉書宏)

明倫社宅租金惹議 北市府：價高是因陽台過大

台北市明倫社會住宅租金惹議，台北市議會工務委員會今天要求北市府說明社宅租金算法。台北市都市發展局長黃景茂與會指出，明倫社宅租金高，是因陽台坪數過大。

台北市政府推出明倫社會住宅的租金引起討論，台北市議會工務委員會今天審查住宅基金預算等案，委員會要求北市府都發局應說明社宅租金算法，法務局也列席說明若調降租金是否可行。

中國國民黨北市議員王欣儀表示，都發局報告時提到調降社會住宅租金可能要重新召租，但委員會並未要求重新召租，是要求應調降明倫等社宅租金，都發局根本搞錯方向。

國民黨北市議員游淑慧認為，委員會要求社會住宅應回歸原租金計算方式，且她索取資料後發現，北市府重新調整租金計算公式，租金還包含地價稅及相關附屬設施等。

民主進步黨北市議員李建昌表示，預算先暫擱，委員會要求都發局說明社會住宅租金算法，今天仍未明確說明，建議提出附帶決議等，若北市府認為不調降租金，責任由市府承擔。

李建昌提議，其他出席委員會的議員都認同。委員會最後暫擱部分住宅基金預算。

出席委員會的黃景茂指出，社會住宅租金是依住宅法及台北市社會住宅出租辦法訂定，考量周邊中古屋行情及估價師評估，租金計算公式自民國106年至今都是一樣。

黃景茂會後受訪時說，議會工務委員會認為要調降大橋頭、金龍、木柵及明倫社會住宅租金，但若調降可能影響承租戶權利，此4處租金不會調降。

黃景茂表示，社會住宅自償率過去是全部社宅套用為100%，今年9月起，因社宅地點區域不同，改為每處社宅自償率為100%，租金也會不同。

他指出，經換算後仍是符合租金計算公式，例如明倫社宅租金高，是因陽台坪數過大，會把議會工務委員會意見提供給府級參考。

(中央社記者劉建邦)

議員指社宅陽台坪數大 北市都發局會檢討擬縮減

台北市明倫社會住宅租金高，引熱議。國民黨市議員徐巧芯發現，除明倫社宅陽台8坪外，還有瑞光等4處基地陽台坪數也大。都發局長黃景茂今天說，會檢討陽台設計，擬縮減坪數。

北市府推動明倫社會住宅租金高，引發熱議，國民黨北市議員徐巧芯向都市發展局索取資料發現，不只是明倫社宅陽台坪數大，還有內湖區瑞光社宅及行善社宅、文山區興隆社宅A和E區、中山區培英社宅陽台坪數也大。

徐巧芯說，北市規劃社會住宅有大坪數陽台，除明倫社宅陽台為8坪，經換算後，像瑞光社宅2房型陽台比例竟然占室內總坪數28%，其餘社宅也都快近30%，她要求檢討後續社宅陽台坪數規劃設計。

對此，都市發展局長黃景茂今天出席市議會工務委員會前受訪表示，明倫社會住宅陽台8坪，確實過大，後續會檢討規劃和興建中的社宅陽台坪數。

他說，依「社會住宅設計注意事項一覽表」檢討社宅陽台和走道，陽台將訂定為2.5坪，走道部分也擬定從原本2公尺寬度，縮減至1.6至1.8公尺。黃景茂表示，社會住宅陽台坪數過大引發討論，會重新檢討興建中和設計中的社宅，並評估考量縮減公設走道寬度。

(中央社記者劉建邦)