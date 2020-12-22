中部特色民宿 大吹轉手風

中部特色民宿陸續出現轉手風！曾因獨特歐風城堡外觀而引發關注的南投魚池「英格蘭城堡」，今年以逾1.28億元開價待售，由於下半年國內旅遊熱絡，吸引買主接手。據最新實價登錄揭露，該城堡10月已由台中鞋業陳姓業者，以9,688萬元買下，成為建坪約203.8坪、地坪達1,677坪的英倫城堡「新堡主」。

南投縣魚池9月還有「汎札嵐庭園民宿」以3,770萬元成交；仁愛鄉9月亦有「清境黑森林莊園」7,800萬元售出；年初的「清境龍莊日式會館」更賣出9,000萬元的天價；台中外埔的「彩明樓休閒民宿」，也在7月以3,600萬元轉手；雲林則有「古坑璞園民宿」3月時售出4,150萬元，顯示中部地區民宿物件頗受市場青睞。

在「英格蘭城堡」售出後，同為英倫都鐸風格的網紅勝景「埔里童話城堡」，詢問度也明顯提高。負責此次交易的台灣房屋草屯中興特許加盟店店東謝文燐表示，「英格蘭城堡」雖然在山坡地，但城堡蓋在丙種建地，其價值比一般林地、農地更高。目前城堡規畫有八間房間，符合民宿經營法規房間數上限，加上屋齡僅三年，買下即可投入營運。

「英格蘭城堡」的最大優勢就是地坪廣大，還包括千坪以上的林地及農牧用地，加以活用，可望創造多元的營收，因而吸引買家。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，與酒店、商旅相較，民宿的總價門檻較低，管理也相對單純，對有意跨足觀光業的業者而言，風險較低。以往有不少富商或退休族，偏愛買農舍作為休閒度假宅，但近年購買農舍的限制趨嚴，除僅限自然人購買外，還只能持有一戶，並要有農用的事實，因此不少買家將目標轉向較有使用彈性的小型民宿，自用、商用兩相宜。