企業擴廠跟著台積走 台南躍工業地產一哥

今年台灣商用不動產和土地市場高潮迭起，第一太平戴維斯董事長黃瑞楠22日指出，疫情改變全球供應鏈、台商回流大擴廠，工業地產今年就成交1,119億元，尤其企業買廠房紛紛「跟著台積電走！」台積電投資設廠絕對是「最大的Driver！」光是台南今年成交192億元，躍居工業地產「一哥」地位。

黃瑞楠表示，2020年全台商用不動產已成交1,293億元，土地也成交2,830億元，合計至少4,100多億元；其中工業地產包括工業區土地、工業廠房、科技廠辦等產品，全年成交量就衝上1,119億元，創下歷年最大量。

黃瑞楠表示，工業地產市場表現相當熱絡，隨著台積電狂砸百億在台南積極收購、擴廠，也使得台南的工業地產市場大崛起，改寫全台工業地產的市場版圖，顛覆往年的南北不均衡態勢。

黃瑞楠指出，據調查，今年各縣市工業地產成交金額的排名，台南以192億元居冠，第二為新北市的165億元，第三為桃園164億元；至於工業區土地成交金額排名，則以土城奪得全台第一、達142億元，南科園區約93億元排名第二，第三名為台南科技工業區74億元，第四名為彰濱工業區70億元，第五名為雲林科技工業區46億元。

在工業區土地價格方面，黃瑞楠表示，隨著工業區土地近七年持續上漲，2020年基期已高，年漲幅也縮小至3％，其中土城已站上每坪50萬大關，新北產業區更達80～90萬元。

展望未來二、三年的工業地產市場，「硬需求」可望帶動發酵，南部正在大躍進。

此外，第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，台灣商用不動產市場在疫情之下，有機會、也有挑戰，統計顯示，台北市「辦公改建潮」即將來臨，包括市中心及南港、內湖等，全市將有70萬坪供給排山倒海而來，其中20棟是都更重建，一定會形成某些壓力和影響，租金可能重新洗牌。