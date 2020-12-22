南投網紅打卡城堡 9,688萬元成交

中部特色民宿陸續出現轉手風！曾因獨特歐風城堡外觀而引發關注的南投魚池「英格蘭城堡」，今年以逾1.28億元開價待售，由於今年下半年國內旅遊熱絡，因而吸引買主接手。據最新一期實價登錄揭露，該城堡10月已由台中鞋業陳姓業者，以9,688萬元買下，成為建坪約203.8坪、地坪達1,677坪的英倫城堡「新堡主」。

除「英格蘭城堡」順利成交外，南投縣魚池今年9月還有「汎札嵐庭園民宿」，以3,770萬元成交；仁愛鄉9月亦有「清境黑森林莊園」7,800萬元售出；年初的「清境龍莊日式會館」更賣出9,000萬元的天價；台中外埔的「彩明樓休閒民宿」，也在7月以3,600萬元轉手；雲林則有「古坑璞園民宿」3月時售出4,150萬元，顯示中部地區民宿物件，頗受市場青睞。

在「英格蘭城堡」售出後，同為英倫都鐸風格的網紅勝景「埔里童話城堡」，詢問度也明顯提高。

負責此次交易的台灣房屋草屯中興特許加盟店店東謝文燐表示，「英格蘭城堡」雖然在山坡地，但城堡蓋在丙種建地，其價值比一般林地、農地更高。目前城堡規劃有8個房間，符合民宿經營法規房間數上限，加上屋況新穎，屋齡僅3年，買下即可投入營運。

不僅如此，「英格蘭城堡」的最大優勢，就是地坪廣大，還包括千坪以上的林地，及農牧用地，若加以規劃活用，可望創造多元的營收，因而吸引買家入手。

謝文燐透露，位於埔霧公路旁的「埔里童話城堡」，是埔里市區往來愛蘭交流道的必經之地，地段佳且機能完善，加上周遭不乏元首館、月老教堂，及遊客中心等景點，人潮眾多，商機誘人，因近期國旅回溫、住房率提高的情況下，或許可博得有緣人的目光。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，與大規模的酒店、商旅相較，民宿的總價門檻較低，經營管理也相對單純，對有意跨足觀光業的業者而言，風險較低。由於民宿的外觀造型設計空間較大，具有風格特色或高知名度建築，本身就充滿話題性，能見度高，也會帶動訂房率，因此增加購買買主的意願，如英格蘭城堡在網路上，享有盛名的物件，其潛藏的商業價值，初步判斷應也是買家出手時看重的條件之一。

張旭嵐分析，以往有不少富商或退休族，偏愛到鄉間買農舍，作為休閒度假宅，但近年購買農舍的限制趨嚴，除僅限自然人購買外，還只能持有一戶，並要有農用的事實。在多番限制下，不少買家將目標，轉向較有使用彈性的小型民宿，因自用、商用兩相宜，使民宿更具市場投資潛力。