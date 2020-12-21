三大買盤支撐 房仲公會：明年交易量難衰退

政府重手打炒房，為持續多年回溫的房市投入震撼彈，全聯會理事長張世芳21日指出，即使政府打炒房，不過在「短線投資轉向長線投資、由租買轉買、剛性需求」三大族群支撐下，明年房市交易量不易衰退。

房仲公會全聯會21日舉行年終記者會，房仲業者十大房市新聞前二名均與近期政府打炒房有關，分別是「行政院祭出九大方案打炒房」、「央行出重手選擇性信用管制打炒房」。張世芳指出，相較於今年房市台商回流帶動民間投資，「湧」字為今年房市代表字，預期明年在政策引導下重整市場，實價登錄2.0上路、預售屋紅單炒作受管控，自住及長期投資成為主流，房價波動小，加適合自用型買方進場，展望明年，以「宜」作為代表字。

張世芳表示，相較過去一年交易量最多超過50萬棟，今年經過多年回升交易量不過32萬棟左右，政府打炒房重點鎖定預售屋、投機客市場，雖然讓投機客卻步，不過投資客轉向長期投資、低利探底吸引以租轉買的族群，加上近年即有強勁的剛性自住需求支撐，明年交易量要低於今年，並不容易。

各縣市公會理事長預估，雙北市依舊價量持平，畢竟這波打擊投機焦點颱風眼不在雙北市，所受到的影響相對較小；桃園市因為不少新興重劃區完工交屋，移轉登記棟數直逼2012～2015年的高峰期，2021年將持續大增；新竹及台南、高雄在打炒房政策約制下，交易恐會衰退；台中房市熱度預期將與中捷通車時程的關聯性較高。

張世芳並對住宅政策提出建言，他指出，政府應推出加強版「青年安心成家購屋優惠貸款」，朝高成數、高期數、高寬限期、低利率等「三高一低」方向進行，目前已有多家銀行提供40年房貸服務，在不抵觸央行信用管制貸款條件下，幫助年輕人輕鬆購屋，消化閒置資金。

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