打炒房如同打地鼠 學者呼籲解決根本問題

政府打炒房祭出連環拳，學者給予正面肯定，但也提醒，若結構問題沒有解決，打炒房好比「打地鼠」，現在炒作風氣短暫消失，後續資金要不往其他地方跑，要不之後還是會冒出來，「總是要找地方投機」。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊以2010年起央行連續幾波祭出選擇性信用管制為例，一開始先針對北部地區限制貸款成數，抑制北部房市熱度，但建商紛紛南下獵地推案，顯見「結構問題沒解決的話，管制這邊、資金就往另一邊跑」。

章定煊表示，樂見政府打炒房，維持市場秩序，但台灣房市問題盤根錯節，房屋自有率高，背後除了傳統觀念，房屋持有稅低、租屋市場形同「黑市」，制度極不完善，使得買房成了不得不的選擇；房市改革具有挑戰性，政府應該打鐵趁熱，盡速完善相關配套，才能真正健全房市。

盤點政府目前提出的中長期房地產政策，推動實價登錄2.0修法、落實交易透明化，房地合一稅擬趨嚴，以及增加供給，廣建社會住宅等。

「現在做法都是本來該做的」，章定煊表示，眼前看到的方案都是健全房地產應推動方向，現在才做已經很晚，後續更應關注的是政策有無延續性，否則地方政府愛做不做，或是政黨輪替、首長換人後又丟到一旁，也無助於房市改革。

中經院副院長王健全則建議，政府應把交通路網視為住宅政策的一環，除了興建社會住宅，也可同步完善大眾運輸等交通路網，或扶植共享交通產業，補起年輕人從住處到工作地點的「最後一哩路」；如此一來，年輕人不必往市中心擠，背負沉重的租金或房貸，也可以在蛋白區過負擔較輕的生活。

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