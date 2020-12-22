打炒房為啥?!…專家2指標示警崩跌非好事

政府祭出一波又一波打炒房措施，遏止房市炒作歪風，部分年輕人紛紛詢問「房價終於要跌了嗎？」但其實台灣有2大特色，倘若房價崩跌，恐引發連鎖效應，這也是央行總裁楊金龍明示「希望房價軟著陸」的關鍵。

今年初爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台灣防疫成功，經濟維持正成長固然可喜，但隨著利率下探歷史低點、海外資金大舉回流，資金浪潮湧向房地產，部分區域已見炒作歪風，不只房市價量齊揚，預售屋紅單、購屋者搬凳漏夜排隊等亂象頻傳，買房成為民眾「不可承受之重」。

如今政院聯合各部會祭出「打炒房」方案，緊接著央行端出選擇性信用管制，金管會繼展開不動產專案金檢後，15日宣布啟動「集中度風險控管措施」，內政部則透露還有大絕招未出，就是私法人購屋管制。

眼見政府施展連環計，拳拳到位打炒房，許多無殼蝸牛都期盼房價大跌至「甜蜜價」，讓買房不再是遙不可及的夢想，不過專家就台灣民情、經濟環境分析，直言台灣有兩大特色，在此前提下，政府措施主要是遏止炒作歪風、整頓市場亂象，而非讓房價崩跌，否則連鎖效應將衝擊整體經濟。

首先，「有土斯有財」的華人社會傳統觀念深植人心，造就房屋自有率居高不下，據主計總處家庭收支調查，近10年台灣住宅自有率都在84%至85%狹幅震盪，幾乎沒有太大波動，在此社會氛圍之下，買房似乎成為台灣人的必走之路。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊直言，台灣房價居高不下，有兩大根本問題，一是台灣人一定要有自己的房子，二是持有成本太低；甚至房地產已經不只是居住考量，更是資產配置的一環，有了錢之後，「首選就是買房」。

其次，不動產貸款集中度持續升高，授信風險增溫，今年10月底銀行不動產貸款占總放款比重達35.9%，已經接近歷史高點的37.9%；業界人士直言，相較其他周轉金、信貸等放款，台灣的銀行更偏好借錢到不動產，畢竟有擔保品，房子土地跑不掉，相對安全。

房屋自有率逾8成，加上銀行不動產貸款占總放款比重偏高，章定煊表示，這意味從老百姓、企業到銀行，絕大部分身家都押在房地產上；有些民眾希望政府下猛藥，一舉打掉房價2、3成，但一旦這樣做，可能是「動搖國本」的大事。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨舉例，若民眾以總價新台幣1000萬元買房，才剛開始繳房貸，但房價跌到剩700萬元，民眾可能乾脆放棄這間房子；而台灣人熱衷買房，銀行不動產貸款集中度又高，當房價崩跌，銀行壞帳恐迅速竄高，恐演變為銀行系統性風險。

其實楊金龍日前理監事會上引用前央行總裁彭淮南名言「房子好好的，為什麼要打它？」就是呼應此事，央行用意不是為了打趴產業、打垮房價，而是不樂見銀行信用資源過度流向不動產貸款，為了保護銀行資產品質，因而採取措施，穩定金融市場品質。

而政府部會就居住正義、資源配置等角度總體考量後，一致定調這波房地產健全措施目的是「打炒房」；章定煊解讀，政府尊重市場機制，也要維持市場秩序，避免過度炒作反而讓市場不健全。

徐佳馨形容，台灣人喜歡買房，好比大家都喜歡吃蛋糕，當前房市如同擠滿奶油的蛋糕，看起來好看（繁榮），但對身體不好，政府祭出打炒房措施就是把奶油刮掉，而非直接整塊丟掉。

中經院副院長王健全也肯定政府打炒房作為，直言台灣資金太多沒去處，大量湧向房地產導致炒作盛行，不僅炒高房價，連帶地租金跟著上漲，也會加重年輕人的生活負擔；不過他提醒，政府祭出一波波措施後，導引閒置資金至實體投資、增加社會住宅、完善交通路網等配套措施也須一併兼顧，才能從根本解決問題。

健全房市 央行：房貸限制與租稅措施並行最有效

政府健全房市動起來，除了端出短中長期完整方案，央行也祭出選擇性信用管制，遏止炒作歪風；央行報告指出，健全房市有賴供需面多管齊下，而想要抑制價量，同時採行貸款限制與租稅措施效果最大。

央行指出，今年下半年以來，國內疫情趨穩，投資客、置產族增加，預售屋紅單交易、囤屋養地現象漸增；房市出現交易升溫、房價走高，主要都會區購屋負擔加重等現象。

央行直言，房價若因自住購屋需求與所得、經濟成長而緩升，有助房市穩健發展，但若房價不合理上漲，導致漲幅遠高於所得成長，將影響民眾購屋負擔能力，潛藏不利經濟金融穩定的風險。

有鑑於此，政府12月3日端推出跨部會健全房地產市場方案，明訂短中長期因應對策，希望抑制炒作，防止過多資金流入房地產。

央行也分享實證結果，指出房貸限制措施與租稅措施都有助於減緩房貸信用成長，效果以租稅工具較佳，但同時採行房貸規範與租稅措施效果最大。

央行已於12月7日祭出選擇性信用管制，遏止房市炒作歪風，不過央行也說，央行措施只能透過銀行信用管道影響房市供需行為，平穩房價仍須其他政策配合，繼續推動合理化不動產稅負、提升資訊透明度與健全住宅租賃市場，多管齊下才能達到健全房地產的效果。(中央社12/19報導)

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