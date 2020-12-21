高雄公告土地現值小漲0.76％ 大遠百8連霸

雄市21日召開地價評議委員會通過，高雄市110年公告土地現值全市平均調幅為0.76％，最高地價區段仍由位於南高雄中山二路與三多四路口的大遠百百貨公司第8度蟬聯，公告土地現值維持每平方公尺57萬元，換算每坪約為188萬元，地后仍是漢神巨蛋，公告土地現值維持每平方公尺為44萬元，換算每坪約為145萬元。

高雄地政局長陳冠福21日耆出，高雄市110年公告土地現值經地價及標準地價評議委員會，衡量各項影響因素與市場動向後，21日評議通過110年公告土地現值全市平均調幅為0.76%。

他說，統計高雄市今年截至11月底買賣件數為40,180件，較去年同期的40,545件，微幅減少365件，年減約0.9%，由於年初受新冠肺炎疫情影響，整體社會及經濟發展呈現暫緩趨勢。

不過，第3季因疫情趨緩，政府政策積極擴張內需市場，並推動台商回台投資方案，吸引海外資金回流，使得高雄不動產交易量呈現增加趨勢，統計109年第3季單季買賣件數為12,210件，較去年同期10,044件，增加2,166件，年增約21.57%。

陳冠福表示，公告土地現值是反映房地產市場動態與建設成果，今年房地產市場因受低利環境及市場資金充沛影響，加上自住剛性需求仍在，建商推案量逐漸去化等因素，不動產交易價格略有上漲，所以110年公告土地現值平均調幅只有微幅上漲。

主要調整重點著重於重大建設完工地區，如台鐵捷運化沿線、高架橋拆除、地下道填平、綠廊道完工地區、以及重劃區新開發完成地區，此外，非都市土地開發許可用地變更地區，因受土地使用管制強度影響，公告土地現值也予以反映，至於交易熱絡地區，也是此次調整重點。

他說，高雄市110年公告土地現值評議結果，全市平均調幅為0.76%，各行政區漲幅前5名分別為前鎮區1.57%、鳳山區1.21%、岡山區1.16%、路竹區0.94%、以及鼓山區0.93%，除路竹區主要漲幅是因轄區內有多達41公頃土地因非都市土地開發許可用地變更，而現值調漲外，其餘行政區則多因交易熱絡反映市場行情，或受惠於重大建設完工及重劃區新開發完成，反映開發成果等因素而調整。

陳冠福指出，110年高雄市最高地價區段，仍由位於南高雄中山二路與三多四路口的大遠百百貨公司第8度蟬聯，公告土地現值維持每平方公尺57萬元，換算每坪約為188萬元。第二名則是北高雄最的漢神巨蛋附近博愛二路一帶，公告土地現值維持每平方公尺為44萬元，換算每坪約為145萬元。