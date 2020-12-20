國際觀光客驟減 北市商圈租金行情下修

來台觀光人數驟減，今年前10月人數較去年同期減少86%。仰賴觀光客的北市商圈不如往日繁華，租金行情紛下修。業者推出購物節、攜手外送平台，盼藉此降低對外國客的依賴。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，各國實施邊境管制，根據交通部統計，今年前10月來台人數共計133.4萬人，相較去年同期衰退86%，平均每日人次僅剩4376人。流失國際觀光客，對於台北市商圈衝擊劇烈。

因兩間冰店歇業，外界再次將目光轉向永康商圈。ICE MONSTER宣布永康店年底熄燈，老字號冰品店「芒果皇帝」也將於12月下旬結束營業。東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔受訪時指出，受疫情衝擊，今年至少40家歇業，且預估閉店潮將持續。

不只冰品店，手搖飲、餐飲、連鎖超市也打算收店，劉翔鴻說，許多業者僅棄守永康店，但信義、市府門市依舊維持營運，飲料店、ICE MONSTER都是如此。當業者陸續撤離永康，若一個商圈失去特色店舖，永康商圈恐怕淪為第2個東區。

劉翔鴻表示，今年至11月，捷運東門站人流為718萬人次，相較去年同期，人流量872.8萬人次，減少約154.8萬人次幾乎都是觀光客，由於消費力強大的觀光客不來了，是造成營運衰退的主要原因。

而房租是壓垮駱駝的最後一根稻草。劉翔鴻說，冰店一個月房租高達24萬元，觀光客不來，天氣轉冷，若不計算人事、水電成本，一碗冰才100元、200元，店家要賣多少碗冰才能打平房租？業者根本吃不消。

屋比房屋總監陳傑鳴分析，過往永康商圈一店難求，每坪月租金破萬的更不在少數。不過，目前平均每坪月租金開價約僅在6000元左右，不少以往三角窗或近捷運站的黃金區位店面也開始出現大量空租，估計區域店面租金還有可能修正。

劉鴻翔說，盼政府能給予店家稅捐、水電費減免，另一方面，房東也應共體時艱，非常時期先減收租金，與店家共度難關。永康商圈也積極舉辦購物節活動，也在永康公園舉辦耶誕市集以及燈飾裝置，藉此吸引人潮，也與外送平台合作，要拓展客源。

另一方面，台北市政府地政局日前發布明年公告土地現值調幅，由於疫情衝擊，影響商業活動，導致西門、東區、士林夜市等商圈地價罕見下跌。

西門町徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫指出，今年因為疫情衝擊，「大家普遍都很慘」，7、8月起有逐步回溫，但仍得視營業類別，餐飲營業額已回升至8至9成，伴手禮、行李箱等因仰賴觀光客源，表現依舊疲弱。雖人流已恢復疫情前水準，不過本地客提袋率不高，整體表現仍不如先前表現。

他說，西門町目前已經沒有月租百萬元的店面，租金行情普遍減少3成至5成，每坪租金約在1萬元至1.2萬元間。也有聽聞業者與房東簽訂合約，目前先降低3成房租，共體時艱。當政府取消邊境管制、恢復正常航班後，再調升至原本租金。

士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山指出，政府2008年開放陸客自由行後，許多攤商只著眼於一次性利益，一包水果賣上千元，攤商坑殺外國觀光客事件頻傳，負面形象深植人心，本地遊客也不青睞士林夜市，「士林夜市玩爛自己的名聲」，且先前過度仰賴觀光客，占整體來客達7成，疫情之下，士林夜市成為重災區。

他說，整體租金往下修2成至3成，有報導指出士林文林路有店租每坪只剩3500元，不過士林夜市占地面積大，這樣的行情是極端值。

蘇文山表示，疫情是危機也是轉機，士林夜市將重新尋找定位，目光鎖定培養本地客群，促進會將攜手士林區高中職、大專院校舉辦活動，推出專屬優惠，瞄準數萬名的學生族群，也將推出優良店家票選，供民眾逛街時參考，要逐步戒斷對外國觀光客的依賴。

陳傑鳴表示，由於目前全台商圈同質性都高，即便未來疫情影響趨緩，想恢復過去榮景並不容易。未來商圈想要加速復甦，除了設備更新、短期活動以及藉由補助促進消費外，如何營造商圈新形象及創造商機，將是知名商圈轉型能否成功的關鍵。