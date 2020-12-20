想健全房市 不能光打 小心打過頭?
行政院長蘇貞昌一聲令下打炒房，中央銀行、財政部、內政部和金管會立即相繼揮出重拳，硬的打、堵、縮，軟的邀銀行來「喝咖啡」，招招卡住金流咽喉。其實，當前房價飆漲，政府失靈也是元凶，不能又是頭痛醫頭、腳痛醫腳。
台灣都會房地產的價格在過去每隔約10年就會有段飆漲。人口的移動固然是主因，政府平時放任在先，等民怨高漲、選舉到了，才急急忙忙來打房更難辭其咎。房市早在蔡政府上台的2016年就被炒到該被打了，那時怎不打呢？競選時不是高唱居住正義嗎？上台後怎就忘了！原因很簡單，要向選民展現台灣的GDP還不錯的表象，加上提振產業投資一時又找不到方向，房市於是變成不能切割的動能。明年又要進入選舉期了，得開始拿打房來收買青年族群的心。
當前房價高漲的主因到底是什麼？從李登輝放任土地租稅至今，執政黨藍綠對換了，仍然拿不出對策。日本房市泡沫的警訊是土地占房屋售價的7成，高峰時房地產總值為GDP的200%。台灣必須小心泡沫的紅線。政府都市規畫跟不上城市發展和人口移動腳步，土地供需失衡在先，都市更新又跟不上，加上審核建築執照和使用執照的作業牛步化，政府可做的健全房市不是只有打，還有疏導，不能出問題了，老挑商人出氣。
蘇貞昌針對這次打炒房，搬出「健全房地產市場方案」，講了句無殼蝸牛心裡話：讓養家活口的人有個房。央行總裁楊金龍說，這次限縮房市貸款係落實「信用資源有效配置及合理運用」的原則。房地產是個產業鏈，政府對都市規畫、土地供需、證照審核等相關資源也要合理配置和運用。
當前營造業嚴重缺工、廢土棄置失衡，建築執照經常審核2年，使用執行取得又得1年，兩者造成的成本增加動輒上億。政府光只好好順暢這一審核程序，就不用勞神去多蓋社會住宅了！官員們也把指責炒作的指頭指向自己吧！（來源：中國時報 /作者：黃丙喜 國家公益發展協進會理事長）
打房 小心過了頭
此波房地產價格上揚，約莫開始於107年中，就六都住宅價格變化趨勢來看，台中與台南之漲幅最為明顯。探究房地產價格上漲原因，資本市場的低利率環境以及在租稅誘因推波助瀾下的資金回流，脫不了關係。因此，央行與金管會的介入，可謂對症下藥；至於是否應修房屋稅，則應再商榷。
據悉，財政部提出房屋稅修法有兩大方向：調高「囤房稅」最高稅率與調整房屋課稅門檻。
現行《房屋稅條例》對於住家用，非自住、非公益出租房屋，訂有房屋現值1.5% 至3.6% 之稅率範圍；並允許地方政府在該稅率範圍內，得視房屋所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率。此稅率區間與差別稅率的授權，即所謂之囤房稅法源。
有趣的是，上述囤房稅法源自從《房屋稅條例》於103年6月修正公布，已超過6年；截至目前，全國僅有台北市、宜蘭縣與連江縣3地之房屋稅徵收自治條例訂有按持有房屋戶數適用差別稅率的規定。換言之，原囤房稅3.6%之上限，對房地產價格上升地區根本不具限制的作用；財政部欲將沒有實際作用的稅率上限，進一步提高至4.8%的修法方向，意義何在？按此，如欲增加擁多屋者的房屋稅負擔，修法方向是應將1.5%之下限上調！
然而，房屋稅應納稅額為房屋現值乘以稅率；財政部雖可修法調高稅率，各地方政府仍可經由房屋現值調整，影響房屋稅之應納稅額。在中央前手調升稅率、地方後手調降房屋現值下，房屋稅負實際輕重的主導權在地方。
地方政府的決策思維在於促進地方發展，以囤房稅打壓房市，對於建商的開發意願與投資人的投資誘因皆造成負面影響。在地方政府刺激地方經濟優先的考慮下，財政部應認真思索，如何善導善誘地方政府重視房價問題；以提高囤房稅稅率試圖打壓各地房地產價格上升，成效有限。
至於調整房屋課稅門檻，現行《房屋稅條例》訂有房屋現值10萬以下免徵規定；實基於節省稅捐稽徵成本考量，與調控房地產價格之關聯，猶風馬牛之不相干也。
最後，現值在10萬元以下的房屋約莫兩大類：老舊平價住宅與中低價位出租套房；不論為自住或出租，房屋使用者皆為經濟相對弱勢族群。因此課稅門檻的設計或可免除自住者的繳稅負擔，或可避免租屋者的租金上漲，亦具分配面之意涵，貿然將其取消，有公平面的疑慮。（來源：中國時報／作者：陳聽安 國立政治大學名譽教授，陳國樑 國立政治大學財政系教授）