台北市「地王」出爐 「台北101」八連霸！

台北市政府地政局17日公布110年公告土地現值，全年平均上漲2.17％，其中全市「地王」出爐，「台北101」八連霸，再度蟬連最貴樓王寶座。

臺北市110年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，平均調幅為2.17%，連續3年上漲。

至於全市「地王」，仍由「台北101」 大樓以每坪約607萬元，第8度蟬連。

地政局表示，公告土地現值係作為土地移轉時核課土地增值稅之基礎，並非課徵地價稅之依據，故本次調整對明（110）年之地價稅不會產生影響。

地政局表示，今年房市交易量溫價穩 公告現值調幅2.17%。

根據地政局統計，110年地價作業調查期間（108年9月2日至109年9月1日）經濟景氣維持穩定成長，金融市場持續貨幣寬鬆，在資金充沛及長期低利率環境下，市場信心及交易量能漸增。

經統計全市不動產買賣登記案量27,392件，較去年同期25,737件增加1,655件，增幅達6.43%，連續 3年正成長。

在不動產交易價格部分，依據實價登錄資料及地價調查結果呈現上漲情形，同期間臺北市住宅價格指數（108年9月至109年8月）亦上漲2.69%。整體而言，不動產市場呈現「量溫價穩」格局。 110年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近 1 年地價動態及整體經濟狀況後，評定平均調幅為2.17%。

全市4,668個地價區段，有4,312個地價區段（約92.37%）上漲，209 個地價區段持平（約4.48%），僅147個地價區段下跌（約3.15%）。

至於12行政區，都全面上漲，其中南港第一，文山居末。

各行政區評議結果，全市12行政區均上漲。漲幅最大的為南港區，在東區門戶計畫帶動下，公共建設逐步推動，工商服務及產業設施相繼到位，整體土地利用現況及區域環境景觀大幅改善，平均調幅3.38％居冠。

地政局張治祥局長表示，110年公告土地現值上漲區段主要係反映實價登錄動態、土地使用管制及土地利用現況等因素，其中並以都市計畫變更地區、享有一定容積獎勵之開發地區及住二山限區整體開發地區等，受土地使用強度提升或土地利用現況改變等影響，地價變動較為明顯。

最眾所矚目的地王部分，仍由「台北101大樓」再次衛冕，受惠信義商圈區商業活動聚集，加上商辦市場需求殷切，租金逐步走揚，帶動地價上漲，公告土地現值以每坪約607萬元，連續8年蟬連地王寶座。

而「新光摩天大樓」雖以每坪588萬元，屈居第二，但隨著北門廣場再造及「台北雙子星」聯合開發案等持續推動，西區門戶計畫輪廓漸趨成形，前景仍然可期。

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